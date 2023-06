Verschmustes Katzenpaar: Dicker und Lia suchen ein neues Zuhause

Von: Adriano D'Adamo

Lia und Dicker sind jeweils älter als zehn Jahre, aber sehr verschmust. Das Katzenpaar aus dem Tierheim München sucht ein neues Zuhause.

München – Sie sind etwas älter, aber dafür unzertrennlich. Die Rede ist vom Katzenpaar Lia und Dicker aus dem Tierheim München. Beide wurden an das Tierheim abgegeben, weil sich ihr ehemaliger Besitzer nicht mehr um die beiden kümmern konnte. Besonders Dicker braucht etwas mehr Pflege.

Das Katzenpaar Lia und Dicker im Tierheim München sucht ein neues Zuhause. © Tierheim München

Name Lia Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht Weiblich Fellfarbe Schildpatt (schwarz, weiß, rot) Alter 10 Jahre Kastriert Ja

Beide Katzen sind verschmust und die Pfleger betonen, dass sie sich mit ihren Artgenossen, Kindern und sogar Hunden vertragen. Allerdings ist Dicker anfangs etwas schüchtern und braucht deswegen seine Zeit, aber taut schnell auf. Ihr zukünftiges Zuhause sollte einen vernetzten Balkon haben.

Name Dicker Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht Männlich Fellfarbe Rot Alter 13 Jahre Kastriert Ja

Dicker braucht etwas mehr Aufmerksamkeit aufgrund seiner chronischen Blasenentzündung. Er bekommt dafür Medikamente und seine zukünftigen Besitzer müssen immer auf seinen Urinabsatz achten. Um seine Haltung zu erleichtern, beraten die Pfleger des Tierheims München Interessierte gerne.

Wer Interesse am Katzenpaar hat, kann das Tierheim München kontaktieren unter 089 921000820.

