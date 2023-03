Versuchtes Tötungsdelikt im Taxi: Mann geht auf weiteren Fahrgast los - jetzt sucht die Polizei Zeugen

Von: Adriano D'Adamo

Nach einem versuchten Tötungsdelikt an einem Taxifahrgast ermittelt die Polizei München und das Kommissariat 11 den Fall. Es wurde ein Zeugenaufruf nach drei Personen gestartet.

München – Am Abend des 20. März kam es auf der Wasserburger Landstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die beiden Männer waren Bekannte und haben nach einer Feier ein Taxi gerufen. Laut dem Polizeibericht attackierte der 62-jährige Mann den 64-jährigen Mann mit einem Stichwerkzeug am Hals. Der Taxifahrer griff ein und rief die Polizei, die den Angreifer in Gewahrsam nahm. Jetzt sucht die Polizei München nach drei bestimmten Zeugen, die vor Ort gewesen sein sollen.

Die Polizei München und das Kommissariat 11 ermitteln wegen des versuchten Tötungsdeliktes. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Polizei startet Zeugenaufruf: Paar in Auto mit ukrainischem Kennzeichen gesucht

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Es wird nach einem älteren Mann und einer Frau gesucht, die sich zum Zeitpunkt der Tat am Ort befunden haben sollen. Laut einer Zeugenangabe befanden die zwei Personen sich in einem dunklen Auto mit ukrainischem Kennzeichen. Der Mann soll zwischen 50 und 70 Jahre alt und etwas kleiner gewesen sein. Seine Beifahrerin sei anders als der Mann nicht aus dem Auto gestiegen. Sie soll einen goldfarbenen oder beigen Anorak getragen haben. Der Mann soll laut einer Zeugenaussage angehalten und dem Taxifahrer geholfen haben. Er ist vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren.

Weiterhin sucht das Kommissariat nach einer männlichen Person zwischen 25 und 50 Jahren, der eine dunkle Jacke und dunkle Mütze getragen hat. Er soll eine jüngere Frau zu einer nahegelegenen Bushaltestelle gebracht und den Polizeieinsatz gefilmt haben. Falls Informationen zu den beschriebenen Zeugen oder andere Hinweise zur Tat mitgeteilt werden können, bittet die Polizei München um Mithilfe. Die Telefonnummer des Kommissariats 11 lautet 089 29100.

