Von Ausflug nicht zurückgekehrt: Münchnerin in Norwegen tödlich verunglückt

Von: Lukas Schierlinger

Ein tragisches Unglück hat eine Münchnerin das Leben gekostet. Sie war offenbar bei einer Bergtour in Norwegen abgestürzt.

München/Oslo – Bei einem Unglück auf den Lofoten ist eine 33-Jährige aus München ums Leben gekommen. Das bestätigte die zuständige norwegische Polizei am Donnerstag (17. August) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Tödliches Unglück in Norwegen: Frau aus München stirbt

Die Ermittlungen liefen, doch es scheine sich um einen Unfall zu handeln, bei dem die Frau am Montag während einer Bergtour abgestürzt sei. Sie befand sich demnach mit einer weiteren Person auf einer Tour am Berg Veggen. Der Unglücksort liegt ersten Informationen zufolge in der Gemeinde Vestvågøy.

Immer wieder tödliche Unfälle am Berg: Mann aus München starb im Juli 2023

Die Inselgruppe der Lofoten liegt in der norwegischen Provinz Nordland, besteht aus etwa 80 einzelnen Inseln und gilt als beliebtes Urlaubsziel. Seit dem Jahr 2018 sind die Westküste der südlichsten Insel Moskenesøy und vorgelagerte Inseln als Lofotodden-Nationalpark Teil der Nationalparks in Norwegen.

Vor allem in den Sommermonaten kommt es auch in den bayerischen Bergen immer wieder zu tödlichen Unglücken. Im Juli 2023 war ein Mann aus München betroffen. Sein Leichnam lag tagelang unterhalb der Brecherspitz.