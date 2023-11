Verurteilter im Parkhausmord: Wie lebt es sich in Freiheit, Herr Toth?

Von: Isabel Winklbauer

Benedikt, genannt Bence Toth arbeitet wieder im Parkhaus und bemüht sich um die Wiederaufnahme seines Falls. © Markus Götzfried

Benedikt Toth (48), wurde für den „Parkhausmord“ verurteilt und im April aus der lebenslangen Haft entlassen. Wir haben den Mann, der seit 17 Jahren seine Unschuld beteuert, in dem Parkhaus getroffen, in dessen Penthouse seine Tante Charlotte Böhringer erschlagen wurde. Geerbt hat den Familienbetrieb nach Toths Verurteilung sein Bruder.

Herr Toth, was war das Erste, das Sie sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis gegönnt haben?

Ich habe im Gefängnis ein Gelübde abgelegt: Ich werde Weißwürste nurmehr neben Weißbier akzeptieren. Ich wurde von meiner Familie und Freunden abgeholt, und so sind wir zum Schlachthof zum Weißwurstessen. Ein Weißbier hat’s auch gegeben. Fein!

Wie leben Sie jetzt?

Ich wohne bei meinen Eltern außerhalb von München. Ich habe Glück, dass ich dort untergekommen bin, denn als Haftentlassener ist man finanziell ruiniert. Ich stehe zudem noch vor einer Viertelmillion Forderungen aus dem damaligen Verfahren. Da kennt die bayerische Strafjustiz kein Pardon. Bei den Münchner Preisen kann ich hier also nicht Fuß fassen.

Haben Sie eine Arbeit?

Ich bin im Isarparkhaus, also bei meinem Bruder, der nunmehr Eigentümer ist, als stellvertretender Geschäftsleiter angestellt, für 1400 Euro netto. Das ist unterhalb der Pfändungsgrenze. Ich assistiere in allem, was kaufmännisch anfällt: Abrechnungen, Buchhaltung, Bestellung. Auch bei technischen Problemen oder an der Kasse helfe ich aus.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich versuche, ein bisschen Sport zu machen, aber meistens komme ich nicht dazu, weil wir auch am Wochenende Betrieb haben. Ich bin zwar körperlich, aber nicht innerlich frei. Ich arbeite auch noch an Akten. Zum Beispiel ein Verfahren, das immer noch anhängig ist mit dem meine Entlassung hintertrieben werden sollte. Ich soll einen Beamten bestochen haben. Die Vorwürfe sind ersichtlich konstruiert, und dennoch lässt mir das keine Ruhe.

Haben Sie im Gefängnis studiert oder einen Beruf gelernt?

Ich wollte BWL studieren, aber das hat man mir verwehrt, zuerst mit der Begründung, ich sei zu alt, dann, ich sei überqualifiziert. Irre! Ich hab dann einen Kaufmann für Büromanagement gemacht.

Wie kamen Sie im Gefängnis klar?

Im Gefängnis gibt es Einsamkeit, Kälte, Gewalt. Es ist ein Seelentöter, keine Besserungsanstalt. Aber ich hatte gute Menschen um mich herum. Freunde, Familie. Auch die Verantwortung meinem Unterstützerkreis gegenüber hat mich am Leben gehalten. Allein was meine Anwälte in 17 Jahren an Arbeit geleistet haben – unfassbar! Die haben mich aufgepäppelt, wenn’s nottat.

Ein Antrag zur Wiederaufnahme Ihres Verfahrens liegt derzeit beim Landgericht Augsburg. Was, wenn dieser abgelehnt wird?

Dann gehe ich schlafen, stehe auf und gehe zur Arbeit. Und danke meinen Anwälten. Damit es weitergehen könnte, müssten dann erst wieder neue Fakten vorliegen. Abhaken kann ich die Sache nicht. Und meine Tante bleibt tot. Erleichterung gäbe es vielleicht nur, wenn der Mörder verurteilt würde.

Sie behaupten, nicht der Täter zu sein. Sie waren nach Ihrer Version 17 Jahre unschuldig im Gefängnis. Gehen Sie eigentlich zur Psychotherapie?

Nein, im Moment nicht. Ich brauche eher normale Gespräche im Kreis von Leuten, die ich respektiere und die mich respektieren. Ein Glas Wein. Das muss reichen. Ich habe meine Mauern eh so hochgezogen, dass ich sie vor Fremden nicht einreißen könnte .Ansonsten arbeite ich lieber, geh laufen oder schwimmen. Oder ich versuche Zeit mit einer wunderbaren Frau zu verbringen, die ich kennengelernt habe. Verdrängen ist auch okay, wenn’s gar nicht mehr anders geht. Ja, ich hasste die Situation, in der ich war, aber ich liebe den, der daraus hervorging. So ganz geknackt haben sie mich nicht. Nur ein bisschen.

Herr Toth, vielen Dank für das Gespräch.

Der Fall Charlotte Böhringer (†59) Es war eine Bluttat, über die München monatelang sprach: Die Parkhaus-Millionärin Charlotte Böhringer wurde 2006 im Flur ihres Penthouses über dem Isarparkhaus brutal erschlagen. Verurteilt zu lebenslanger Haft (mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld) wurde ihr Neffe Benedikt Toth. Aufgrund von 14 Indizien. Der Fall ist umstritten, weil die damaligen Ermittlungen laut mancher Kritiker zu einseitig geführt wurden: Entlastende Fakten seien übergangen, alternative Fährten nicht verfolgt worden. Mehr als 350 Münchner, darunter auch Ex-OB Christian Ude, wünschen sich daher eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Einen entsprechenden Antrag stellten Toths Anwälte 2022. Ihre Begründung und ihre Vorwürfe: Blutspuren am Tatort wurden fehlinterpretiert, der Todeszeitpunkt falsch bestimmt, Alibis anderer Verdächtiger nicht überprüft.