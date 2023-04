„Verzweiflung, Unverständnis und Wut“: Münchner verliert Tochter durch Flugzeugabsturz - Airline nicht schuld

Von: Andreas Thieme

Bernd Gans verlor seine Tochter bei dem Flugzeugabsturz © ddp

228 Passagiere starben bei einem Flugzeugabsturz zwischen Rio und Paris, darunter auch die Tochter von Bernd Gans aus Vaterstetten. Er hatte auf ein gerechtes Gerichtsurteil gehofft, das die Schuldfrage des Unglücks klären soll. Doch daraus wurde nichts.

München - Am Computer zeigt Bernd Gans das Foto seiner Tochter Ines: Ihr strahlendes Lächeln wird der Senior aus Vaterstetten nie vergessen. Doch mehr als Bilder sind ihm von seiner Tochter nicht geblieben, Ines wurde nur 31 Jahre alt. Sie starb bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 2009 zwischen Rio de Janeiro und Paris.

14 Jahre sind seither vergangen - Jahre der Wut und der Trauer, in der Bernd Gans die Tragödie für sich verarbeiten musste, so wie viele Angehörige. Ihnen blieb oft nur der Schmerz. Und vage Hoffnung auf Gerechtigkeit: Denn vor Gericht ging es nun um die Schuldfrage. Trugen Air France und Airbus die Verantwortung für fahrlässige Tötung? Dieser Vorwurf stand strafrechtlich im Raum. Doch beim Prozess in Paris wurden beide Unternehmen freigesprochen. Zwar hätten sie „Fehler“ begangen, aber es sei „kein direkter Kausalzusammenhang mit dem Absturz“ belegbar, sagte die Vorsitzende Richterin Sylvie Daunis.

288 Passagieren starben beim Todesflug AF447 - auch ein Münchner verlor ein Familienmitglied

Rettungskräfte zogen Wrackteile aus dem Meer. Insgesamt 228 Menschen starben auf dem Todesflug AF447 © dpa

Beim Verlesen des Urteils ging ein enttäuschtes Raunen durch den vollbesetzten Gerichtssaal. Eine Frau, deren Schwester bei dem Unglück ums Leben gekommen war, brach in Tränen aus. Und auch Bernd Gans aus Vaterstetten gehört zu den Angehörigen, die nun mit diesem Urteil leben müssen. Zur Urteilsverkündung war Gans jedoch erst gar nicht angereist - er hatte den Ausgang wohl schon geahnt und zeigte sich nun wenig überrascht von dem Freispruch.

Todesflug AF447: Bernd Gans aus Vaterstetten trauert um seine Tochter Ines

„Das war leider abzusehen gewesen“, sagte Gans. Die Anwälte der Unternehmen hätten alles getan, „um die Vorwürfe kleinzureden“. „Es war ein Kampf Davids gegen zwei Goliaths“, sagt Bernd Gans mit Blick auf die beiden Luftfahrtunternehmen, an denen der Staat Anteile besitzt. Die Richterin zählte in ihrer Begründung zwar eine Reihe von „Fehlern“ und „Nachlässigkeiten“ auf, für welche die beiden Unternehmen verantwortlich seien. Aber: Airbus und Air France seien nur zivilrechtlich verantwortlich „und müssen den Schaden reparieren“.

Bernd Gans verfolgte den Prozessauftakt in Paris © Rachel Boßmeyer

Etliche Angehörige werden nun auf Schadensersatz klagen. Die Richterin öffnete sie den Weg für zivilrechtliche Verhandlungen über weitere Entschädigungen, zusätzlich zu den bislang geleisteten. Für den 4. September ist ein erster Gerichtstermin vorgesehen. Enttäuschung machte sich dennoch im Gericht breit. Anwalt Alain Jakubowitcz. Philippe Linguet, Vizepräsident des französischen Opferverbands, nannte den Prozess „eine Maskerade“ und eine „Schande für die französische Justiz“. Es habe einen Freispruch gegeben, „um nicht dem Image der beiden französischen Vorzeige-Unternehmen zu schaden“, sagte er. „Wir haben auf ein gerechtes Urteil gehofft, das war nicht der Fall. Wir sind sehr enttäuscht“, sagte Danièle Lamy, Vorsitzende desselben Opferverbands. „Nach 14 Jahren des Wartens bleiben Verzweiflung, Unverständnis und Wut.“