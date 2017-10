Flanieren und Wein probieren in der "Alten Rotation"

Der Online-Weinhändler VICAMPO präsentiert die Messe WEINverliebt am 21. und 22. Oktober. Diese Weinprobe in der "Alten Rotation" München wird Ihnen schmecken.

Weine probieren und Winzer treffen – das ist das Konzept der Wein-Probier-Messe WEINverliebt. Am 21. und 22. Oktober versammelt der Online-Weinhändler VICAMPO seine internationalen Winzerpartner in der „Alten Rotation“ im Pressehaus in München – und Sie profitieren von vergünstigten Eintrittskarten!

Winzerweine in München entdecken

Ob saftig-frischer Rheingauer Riesling, feinfruchtiger Pfälzer Rosé oder schmelzig-zarter Grauburgunder aus dem „Burgenland“ Baden: Am vierten Oktober-Wochenende präsentieren top-bewertete deutsche Winzer ihre Weine in München. Auch ausgewählte internationale Erzeuger stellen sich auf der Weinmesse vor – etwa das toskanische Kultweingut Frescobaldi.

Eine Weinprobe für jeden Geschmack

In der „Alten Rotation“ im Pressehaus München können die Messebesucher das Angebot nach Herzenslust probieren. Das Team von VICAMPO wird zusätzlich hochwertige Gewächse aus Frankreich, Italien und Spanien sowie edle Spezialitäten aus Österreich und Übersee ausschenken.

+ Nur bei einer Weinprobe kann man noch echte Wein-Überraschungen erleben. © VICAMPO

Tolle Weinmesse Angebote

Im Eintrittspreis von 15€, oder 13€ im VVK, ist die Verkostung sämtlicher Weine sowie Brot und Wasser inbegriffen! Für herzhafte Stärkung sorgen die Foodtrucks von Napo Amo, The Blunch Kitchen, Grillin' Me Softly und für den Koffeinbedarf Contains Coffee. Entspannte Musik und gemütliche Sitzgelegenheiten schaffen Wohlfühl-Ambiente.

Alle Weine können Sie zum Vorzugspreis direkt vor Ort bequem nach Hause bestellen – ab 50 Euro Bestellwert erhalten Sie den gezahlten Eintrittspreis zurück.

Über VICAMPO

VICAMPO ist der führende Online-Wein-Marktplatz in Deutschland. Dahinter steht ein Team, das Menschen für echte Winzerweine begeistern möchte. Diese blieben bisher häufig unentdeckt, weil sie nicht im Handel, sondern nun beim Winzer vor Ort verfügbar waren.

Durch diese innovative Plattform haben Menschen aus ganz Deutschland die Möglichkeit, neue Lieblingsweine – vom renommierten Spitzenbetrieb wie vom ambitionierten Newcomer – zu entdecken. Jetzt auch auf den WEINverliebt-Messen in Düsseldorf, München und Frankfurt.

Mehr Infos: vicampo.de/events