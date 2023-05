Hüllenlos-Video vom Frühlingsfest: Student wehrt sich – „Habe mehr mich selbst beschädigt“

Von: Lea Warmedinger

Ein 20-Jähriger ist nackt und mitten in der Nacht die Münchner Rutschn auf dem Frühlingsfest heruntergerutscht. Dafür wird er auch angefeindet. Uns erklärt er seine Aktion.

München – Ein nackter Bursche, eine blau-weiße Wellenrutsche und laute Jubelrufe mitten in der Nacht: Diese kuriosen Bilder zeigt ein Video, das derzeit auf Instagram kursiert. Der Clip zeigt, wie ein junger Mann in einer nächtlichen Aktion komplett unbekleidet die Münchner Rutschn auf dem Frühlingsfest herunterrutscht – und dabei nicht ganz unversehrt bleibt.

Frühlingsfest: Video auf Instagram zeigt unbekleideten Besucher auf der Münchner Rutschn

Ein Nackter klettert nachts auf die Münchner Rutschn beim Frühlingsfest. Die Reaktionen auf die „Kunstaktion“ sind geteilt. © Screenshot Instagram/dpa

„Mach Video!“, fordert der Nackte im Video zuvor mehrmals, während er im Dunklen das Fahrgeschäft zu den Rutschen hinaufsteigt. Dann schwingt er sich jauchzend die 55 Meter lange Wellenbahn herunter – und hat bald einen Affenzahn drauf, sodass es ihn in die Höhe schleudert und laut poltert. Der unkontrollierte und wilde Ritt sieht dabei nicht ungefährlich aus.

Und er endet ebenso unsanft, als der Spaßvogel in die Bande des Fahrgeschäfts schlittert. Hinter der Kamera erklingt ein Lachen und der Nackte rappelt sich fluchend auf. Augenscheinlich war die Aktion nicht ganz schmerzfrei – und das konnte der Draufgänger selbst bestätigen.

Nackter auf der Rutsche: 20-jähriger Kunststudent aus München spricht von künstlerischem Gedanken

Der Clip auf Instagram zeigt den nackten 20-Jährigen und seinen unsanften Ritt auf der Münchner Rutschn. (Screenshot) © Instagram: Bonzensport

Auf Anfrage unserer Redaktion erzählt er, dass die Aktion kurzzeitig ziemlich schmerzhaft war und er im Nachhinein ein paar blaue Flecken hatte. Die Aktion sei eine spontane Idee gewesen – auf dem Heimweg vom Feiern um etwa halb vier morgens. Bei dem Nackten handelt es sich um einen 20-jährigen Münchner. Er betreibt gemeinsam mit 10 bis 15 Gleichaltrigen den Instagram-Account „Bonzensport“, auf dem am Donnerstag, 27. April, das kuriose Video veröffentlicht wurde.

Nächtliche Rutsch-Aktion kursiert im Internet – Nutzer feiern den nackten Draufgänger

Das Profil ist laut dem 20-Jährigen ein Kunstprojekt. Dort posten er und seine Freunde künstlerische Inhalte sowie Skateboard-Beiträge. Und auch hinter seiner Rutsch-Aktion steckte laut dem Kunststudenten ein künstlerischer Gedanke: „Dass man einen Ort wie das Frühlingsfest für eine außergewöhnliche Performance nutzen kann“, erklärt er. Außerdem wollte er ein lustiges Video haben.

Und das ist dem 20-Jährigen gelungen: Der Clip mit der Bildunterschrift „I love Bayern“ in Großbuchstaben wird von einem Großteil der Nutzer gefeiert. Als „Ein Macher“ und „Legendär“ wird der Student dort bezeichnet, auch „Respekt“ und „Hero“ schreiben die User unter das Video.

Doch nicht alle scheinen von der Aktion begeistert. „Verrückt ist der“, schreibt etwa eine Nutzerin. Eine Userin gibt sogar an, Angestellte des Fahrgeschäfts zu sein und macht ihre Empörung in den Kommentaren deutlich. „Ich bin dort Angestellte und wir haben Schaden festgestellt“, meldet sie sich zu Wort. „Ich hoffe, er hat sich verletzt, denn erstens ist es Hausfriedensbruch und zweitens macht man so was nicht, aber da sieht man halt wer Anstand hat und wer nicht.“

Nackt auf der Rutsche: Betreiber des Fahrgeschäfts sollen Anzeige erstattet haben

Da die Rutsche durch das nächtliche Rutschen beschädigt worden sei, sei eine Anzeige aufgenommen worden, schreibt diese und fordert dabei: „Hab wenigstens den Anstand, dich bei den Schaustellern der Münchner Rutschn zu entschuldigen und für deine Scheiße geradezustehen.“

Laut dem Kunststudenten sei die Rutsche jedoch gar nicht zu Schaden gekommen. „Ich habe nicht die Rutsche beschädigt, sondern mehr mich selbst“, scherzt er. Dass die Instagram-Nutzerin ihm Verletzungen wünscht, findet er „bösartig“ – zudem die Frühlingsfest-Besucher die Rutsche ja auch nicht beschädigen würden.

Wir haben bei der angeblichen Angestellten nachgefragt, was es mit der Anzeige auf sich hat.