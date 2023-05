Brite macht sich am Hirschberg über deutsche Wanderer lustig – Video geht viral

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Liam Carpenter verkörpert in seinen kurzen Instagram-Videos das Klischeebild der Deutschen. © Screenshot/instagram.com/liamcarps1

Mit seinen Videos bringt Liam Carpenter das Klischeebild der Deutschen auf den Punkt. Am Hirschberg parodierte er nun einen typischen Wandertag – und erntete große Zustimmung.

München – Regelmäßig nimmt der britisch-deutsche Influencer und Basketballspieler Liam Carpenter mit seinen Videos die Deutschen und ihre Eigenheit auf den Arm. In einem kürzlich geposteten Video schlüpfte er dafür in die Rolle des stereotypen deutschen Wanderers. Dafür reiste der 27-Jährige an den Hirschberg, südlich von München.

Wandern mit einem Deutschen – Carpenter parodiert Eigenheiten

In seinen Videos greift Carpenter immer wieder die Liebe der Deutschen zum Bier auf. Auch in seinem Video am Hirschberg widmet er dem Thema eine Szene. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie seine Begleiterin den 27-Jährigen nach einem Wasser fragt. Carpenter zieht daraufhin ein Radler aus seinem Rucksack. Trocken kommentiert er: „Es ist das Gleiche.“

Auch den typischen Satz „Vertrau mir, ich kenne eine Abkürzung“, nutzt der gebürtige Brite auf seiner Wanderung für einen Sketch. Am Gipfelkreuz angekommen, heißt es dann aber sofort „Okay, lass uns zurückgehen.“ Zeit zum Ausruhen oder um die Aussicht zu genießen, nimmt sich der typische Deutsche in Carpenters Augen keine.

„Deutscher als Deutschland“ – Video geht viral

Das Video gefällt inzwischen knapp 645.000 Nutzern. In den Kommentaren herrscht allgemeine Zustimmung zu den überspitzt dargestellten Klischees im Video, viele Nutzer berichten von ähnlichen Erlebnissen. „Er ist deutscher als Deutschland“, meint ein Nutzer.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Mit seinen trocken-bissigen Darstellungen des Klischee-Deutschen trifft Carpenter einen Nerv: Auf seinem Instagram Account liamcarps1 folgen ihm inzwischen 1,1 Millionen Menschen, auf TikTok sind es bereits mehr als 1,7 Millionen. Carpenter spielte einige Zeit für Schwabing und Crailsheim in der Basketball-Bundesliga.

Auf dem Gipfel der Zugspitze hat sich ein 19-Jähriger aus der Nähe von Nürnberg eine Irrsinns-Aktion einfallen lassen. Er übernachtete in einem schlecht isoliertem Schlafsack auf einem Schneefeld – und streamte die ganze Aktion live im Internet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.