Vierjähriger sperrt Mutter auf Balkon aus – und verursacht damit Feuerwehreinsatz

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Ein Vierjähriger sperrte seine Mutter auf dem Balkon aus - erst die Feuerwehr konnte die Frau wieder in die Wohnung lassen. (Symbolbild) © Michael Westermann

Ein Kleinkind sperrte seine Mutter auf dem Balkon aus und weigerte sich, sie wieder reinzulassen. Die Nachbarn mussten daraufhin die Feuerwehr zur Hilfe rufen.

München – Ein Vierjähriger sperrte am Samstagvormittag seine Mutter auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Langenbürgener Straße in Ramersdorf-Perlach aus. Auch auf eindringliches Zureden hin wollte das Kind die Balkontüre nicht mehr öffnen. Sein einjähriges Geschwisterchen lag derweil mit ihm in der Wohnung.

Vierjähriger sperrt Mutter aus: Frau ruft auf Balkon um Hilfe

Wie die Feuerwehr München mitteilte, nimmt der Vierjährige gerne mal Reißaus – seine Mutter sperrt deshalb die Wohnungstüre immer vorsorglich von innen ab. Nun wollte das Kleinkind den Spieß wohl mal umdrehen: Als die Münchnerin im ersten Obergeschoss auf dem Balkon stand, schloss ihr Sohn die Balkontüre von innen.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Mit einem Schmunzeln“ – Feuerwehr befreit ausgesperrte Mutter

Alle Überredungsversuche der Mutter, die Tür wieder zu öffnen, bleiben erfolglos. Der Frau blieb daher nichts anderes übrig, als um Hilfe zu rufen. Nachbarn wurden schließlich auf sie aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die alarmierten Rettungskräfte fuhren mit der Drehleiter an ein gekipptes Fenster der Wohnung und stiegen über dieses in die Wohnung.

Anschließend öffneten sie von innen die Balkontüre und vereinten die Mutter so wieder mit ihren beiden Kindern. „Mit einem Schmunzeln fuhren die Einsatzkräfte anschließend wieder zurück zur Feuerwache“, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte haben es immer wieder mit kuriosen Fällen zu tun: Ein kleines Mädchen setzte sich beim Spielen mit ihrer Mutter einen Kinderkloaufsatz auf den Kopf und blieb darin stecken. (mlh)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.