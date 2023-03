Viktualienmarkt-Historie: Einst Einkaufsmeile für Grundnahrungsmittel, heute Feinschmecker-Eldorado

Von: Sven Goergens

Der Viktualienmarkt ist seit mehr als 200 Jahren ein Zentrum für Münchner Feinschmecker. Dabei wäre er in der Nachkriegszeit fast aufgegeben worden, um Hochhäuser auf dem Gelände zu bauen.

München – Direkt ums Eck vom Marienplatz liegt einer der Münchner Lieblingstreffpunkte: Der Viktualienmarkt umfasst zwei Hektar Fläche und ist längst ein touristischer Magnet. Nicht nur wegen der feilgebotenen Frischware an den unzähligen Ständen mit dekorativen Auslagen, sondern auch wegen der Imbiss-Buden mit Ausschank von Bier bis zum Prosecco-Aperol.

Der Viktualienmarkt 1875, links im Foto der Alte Peter, rechts das Alte Rathaus. © Stadtarchiv München

Viktualienmarkt in München: Über 200 Jahre Kultur

Seinen Namen führt der Lebensmittel-Umschlagplatz seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals war es im Bürgertum Mode, deutsche Begriffe zu latinisieren. Victualisia ist die lateinische Vokabel für Nahrung. Bei seiner Eröffnung 1807 hieß das Areal unter freiem Himmel schlicht „Marktplatz“ und wurde von König Max Josef I. eingerichtet, weil der bisherige Standort am Marienplatz zu eng geworden war. Schon in den darauffolgenden Jahren breitete sich der Markt ständig aus. Nicht nur Agrarerzeugnisse fanden Abnehmer, sondern bald auch Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse und vielerlei mehr.

Feste Stände wie heute gibt es dort erst seit 1870. Zuvor wechselten die Händler täglich. Wie fast die gesamte Münchner Altstadt wurde auch der Viktualienmarkt durch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg schwer getroffen und so umfassend beschädigt, dass man sich in der Nachkriegszeit sogar mit dem Gedanken trug, den Markt ganz aufzugeben und auf dem kostbaren Baugrund Hochhäuser zu errichten. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Stattdessen florierte der sanierte Markt mehr denn je und wurde von den Bürgern mit kleinen Denkmälern typischer Münchner Identität und Originalität bereichert: 1953 entstand der Brunnen in Erinnerung an die Volkssänger und Komiker Weiß Ferdl, Lisl Karlstadt und Karl Valentin.

Der Viktualienmarkt 2022, ebenfalls mit den Türmen von St. Peter und Altem Rathaus. © IMAGO/FrankHoermann/SVEN SIMON

Zentrum für Feinschmecker: Essen, Kunst und Blumen für die Münchner

Heute bietet der Viktualienmarkt auf seinen insgesamt 22 000 Quadratmetern mit 107 Ständen mehr Delikatessen als Grundnahrungsmittel. Spätestens seit den 1950er Jahren ist der stets stark frequentierte Begegnungsort in erster Linie ein Feinschmecker-Markt. Anatolischer Hummus, japanisches Kambucha, Steinpilze aus Südafrika und selten gewordene Kartoffelsorten aus der Region: Lokales und Internationales buhlt dort herausgeputzt präsentiert um Kundschaft, längst auch Kunsthandwerk und Floristik.

Zentrum ist der Maibaum und rund um ihn der Biergarten mit 1000 Plätzen. Übrigens: Abgesehen von den sechs Brunnenbecken spielt heute das Wasser auf dem Viktualienmarkt keine große Rolle mehr. Früher aber flossen sieben Bäche frei mäandernd über das Areal. Längst wurden die Stadtbäche aufgelassen oder unterirdisch verlegt, die letzten verschwanden mit dem U-Bahn-Bau Ende der 1960er Jahre. Das Bier immerhin fließt am Viktualienmarkt nach wie vor reichlich, an warmen Sommertagen schon vormittags.