Nach „Schlemmermeyer“-Pleite: Jetzt ist klar, wer den Stand in Top-Lage am Viktualienmarkt übernimmt

Von: Lucas Sauter Orengo

Die Westenriederstraße am Viktualienmarkt in München wird für mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität dauerhaft zur Fußgängerzone. (Symbolbild) © Markus Götzfried

Seitdem klar ist, dass die Kette „Schlemmermeyer“ pleite ist, wurde spekuliert. Nun ist klar, wer den begehrten Stand am Viktualienmarkt übernimmt.

München - Er gehörte für viele fest zum Stadtbummel dazu: Der Halt am Schlemmermeyer-Stand. Mitten auf dem Viktualienmarkt eine „Rote“ oder „Weiße“ auf die Hand, um Kraft für die Shopping-Tour zu sammeln. Seit geraumer Zeit ist jedoch klar: Der traditionsreiche Stand in bester Lage macht dicht - so wie die gesamte Kette. Lange wurde seitdem spekuliert, wer nach der Pleite in den begehrten Marktstand einzieht. Jetzt gibt es Klarheit.

Wie die Stadt München informiert, haben die „Markthallen München“ Manfred Kneifel, Münchner Gastrounternehmer, den Zuschlag gegeben. Kneifel möchte demnach den Stand alsbald eröffnen. Dabei soll das Konzept des Feinkosthändlers für regionale und nachhaltige Wurst-, Schinken- und Fleischwaren sowie eines Imbisses erhalten bleiben und konsequent auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den bestehenden Lieferanten gesetzt werden.

Kommunalreferentin Kristina Frank mit Manfred Kneifel (Foto: Kommunalreferat) © Stadt München

Alle bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen übernommen werden, heißt es weiter. Kommunalreferentin Kristina Frank zeigte sich ob der Neubesetzung zufrieden: „Am Hauptlaufweg vom Marienplatz zum Viktualienmarkt lebt Tradition weiter. Nach Betriebsende der Firma Schlemmermeyer haben es die Markthallen München in Rekordzeit geschafft, den Stand nachzubesetzen.“

Die Markthallen München sind ein junges Unternehmen mit langer Tradition: Gegründet wurde der kommunale Eigenbetrieb, der dem Kommunalreferat zugeordnet ist, im Jahr 2007 durch den Zusammenschluss von Großmarkthalle (gegründet 1912) und Schlachthof (gegründet 1876). Zu den Markthallen München gehören außerdem noch die vier festen Lebensmittelmärkte (Viktualienmarkt, Markt am Elisabethplatz, Markt am Wiener Platz und Pasinger Viktualienmarkt), der Blumengroßmarkt, die Gärtnerhalle und über 40 Wochen- und Bauernmärkte. (Quelle: Stadt München)

Auch der neue Betreiber, Manfred Kneifel, sieht der Zukunft erwartungsfroh entgegen: „Als geborener Münchner und Gastronom ist es mein Ziel, den Traditionsbetrieb am Viktualienmarkt langfristig zu erhalten und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Das bestehende Sortiment wird übernommen und so verfeinert, dass der Fokus noch stärker auf regionalen, münchnerischen Produkten liegt.“

