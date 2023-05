Viktualienmarkt wegen großem Polizeieinsatz gesperrt: „Bedrohungslage in Wohnung“

Von: Tanja Kipke

Aktuell läuft ein großer Polizeieinsatz in der Münchner Innenstadt. Die Polizei spricht von einer „Bedrohungssituation“. Der Einsatzbereich wurde weitläufig abgesperrt.

München – Am Viktualienmarkt in München, genauer genommen in der Prälat-Zistl-Straße, findet seit einer knappen Stunde (15.45 Uhr) ein großer Polizeieinsatz statt. „Der Bereich ist großräumig abgesperrt“, erklärt ein Polizeisprecher tz.de auf Anfrage. „Die MVG leitet ihre Busse derzeit um“. Die Beamten seien mit weit über 20 Streifen vor Ort.

Viktualienmarkt wegen Polizeieinsatz gesperrt: Polizei gibt Details bekannt

Der Grund für den Einsatz sei eine „Bedrohungssituation in einer Wohnung mit einer psychisch auffälligen Person“, teilt der Sprecher mit. Derzeit liegen keine Informationen über Verletzte vor, auch für die Bevölkerung bestehe nach derzeitigem Stand offenbar keine Gefahr.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

