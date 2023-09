Von GEMA verklagt: Er soll für Partymusik am Viktualienmarkt zahlen

Von: Andreas Thieme

Oscar B. (50) vor seinem Prozess am Münchner Landgericht © SIGI JANTZ

Er zeigt den Münchnern, wie man die Hüften schwingt. Doch der Tango-Lehrer soll auf Tanzpartys unangemeldet auch Musik abgespielt haben - jetzt muss er vor Gericht.

München - Er tanzt seit drei Jahrzehnten um die Welt und fand am Marienplatz sein Zuhause: Dort gibt Oscar B. (50) seit Jahren erfolgreich Tango-Kurse - und zeigt den Münchnern, wie man seine Hüften besonders feurig schwingt. Doch bei der Musik gerät Tango-Lehrer jetzt an seine Grenzen - und die liegen eiskalt beim Gesetz.

Gerichtszoff wegen Partymusik: GEMA fordert fast 5000 Euro

Am Viktualienmarkt in München hatte Oscar B. bereits mehrere Tanzpartys veranstaltet, die im Eataly in der Schrannenhalle abgehalten wurden. Diesbezüglich gibt es jetzt Gerichtszoff um die Rechte. Denn die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) verklagt den Tanzlehrer aus Argentinien, weil er angeblich die Partymusik selbst auswählt und abspielt hat - und fordert 4888,47 Euro.

Der Rechtsstreit dreht sich um die Frage, ob B. als (Mit-)Veranstalter der Tanzpartys zu sehen ist „und daher für die Zahlung der GEMA-Gebühren für die hierbei verwendete Musik haftet“, erklärt ein Gerichtssprecher.

Nun stehe „eine Beweisaufnahme betreffend die Abgrenzung der Aktivitäten des Beklagten im Zusammenhang mit den Veranstaltungen in der Schrannenhalle im Verhältnis zu den Aktivitäten der Firma Eataly in der Schrannenhalle an.“ Doch diese Beweisaufnahme scheiterte am Freitag vor dem Landgericht, weil die Dolmetscherin für eine Zeugin nicht erschienen war. Weiter geht’s nun erst am 13. Oktober. Bis dahin könnte es aber auch noch zu einer gütlichen Einigung kommen.

