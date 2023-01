Viviane Geppert lüftet Geheimnis mit Foto-Botschaft – Promi-Reaktionen folgen prompt

Teilen

Die beliebte Moderatorin Viviane Geppert überrascht ihre Fans mit einer frohen Botschaft auf Instagram. Auch Promis wie Ann-Kathrin Götze schickten direkt Glückwunsche.

München - Seit Jahren ist sie eines der bekanntesten Gesichter des Fernsehsenders ProSieben. Viviane Geppert (31) moderiert unter anderem seit Jahren die Vorabendsendung „taff“, ist außerdem für viele andere Formate des Unterföhringer Senders im Einsatz. Nun teilte die geborene Wiesbaderin ein Foto auf Instagram, mit dem sie eine frohe Botschaft verkündet - und die ist bereits beim reinen Betrachten des Fotos deutlich zu erkennen.

ProSieben-Moderatorin teilt Beitrag auf Instagram: „Ich denke es ist an der Zeit“

„Ich denke, es ist an der Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen“, schreibt die 31-Jährige auf dem Instagram-Beitrag. Und weiter: „Von 23‘ bis zur Unendlichkeit.“ Das Foto zeigt Geppert auf einem flachen Felsen am Meer, die Moderatorin hält sich dabei ihren Bauch, dessen Anblick keine Zweifel lässt: Sie ist schwanger.

Innerhalb kürzester Zeit klickten etwa 16.000 Fans auf „Gefällt mir“. Auch Prominente kommentieren den Beitrag, so etwa Moderatorin-Kollegin Laura Wontorra: „Oh wie schön“. Auch Ann-Kathrin Götze kommentiert: „Herzlichsten Glückwunsch“.

Moderatorin Viviane Geppert ist schwanger. © IMAGO/Christoph Hardt

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Für Geppert ist es die erste Schwangerschaft. In den vergangenen Jahren machte die Moderatorin Karriere in ihrem Heimatsender. 2022 räumte sie in der Sendung „Schlag den Star“ satte 100.000 Euro ab, als sie gegen Schauspielerin Valentina Pahde (bekannt aus GZSZ) schlug. Zuschauer kennen die 31-Jährige auch aus den Übertragungen der Oscar-Verleihungen ihres Senders.