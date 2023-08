Völlig unvermittelt: Schnitzmesser-Attacke am Hauptbahnhof - Bahn-Reiniger hat Schutzengel

Von: Nadja Hoffmann

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. © Bundespolizei

Die Bundespolizei musste mit gezogenen Waffen durchgreifen: Am frühen Mittwochmorgen hat dort ein Iraker völlig die Nerven verloren.

Schockmoment in den frühen Morgenstunden am Hauptbahnhof: Ein 38-Jähriger hat am Mittwoch eine Reinigungskraft völlig unvermittelt mit einem Drechselmesser angegriffen und in den Rücken gestochen. Die Verletzungen waren nur oberflächig, der Schock für den gebürtigen Nigerianer (57) dafür umso größer. Warum der Iraker das Schnitzmesser bei sich hatte, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Zu dem Angriff ist es um 5.30 Uhr am Gleis 26 gekommen. Dort wollte der 57-jährige Bahn-Reiniger gerade seine Arbeit aufnehmen, als der Iraker ohne jede Vorwarnung das Drechselmesser in seinen Rücken gebohrt hat. Anschließend ließ der Dachauer von seinem Opfer ab und klopfte selbst an der Tür der Bahnhofswache. Der Bahnreiniger warnte die Bundespolizisten noch lautstark davor, dass der Iraker ein Messer bei sich trug. Die Beamten traten daraufhin unverzüglich mit gezogener, aber auf den Boden gerichteten Waffe, auf den Bahnsteig.



Angreifer bleibt auf freien Fuss

Das zeigte Wirkung: Der Iraker ergab sich sofort und wurde zur Wache gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bislang war der Angreifer polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er konnte die Wache der Bundespolizei nach der Erfassung seiner Daten wieder verlassen.