Prügelei vor Münchner Club: Mann erblindet nach Angriff mit Glas fast vollständig erblindet

Von: Felix Herz

In München wurde ein Mann bei einer Prügelei mit einem Glas am Auge verletzt – dadurch erblindete er fast vollends. (Symbolbild) © Shotshop / Wolfgang Maria Weber / Imago / Merkur-Collage

In München hat eine Prügelei vor einem Club schwere Folgen für einen 30-Jährigen: Er ist auf einem Auge erblindet, auf dem anderen sieht er nur noch teilweise.

München – In der Nacht von Samstag, 29. April, auf Sonntag, 30. April, hat sich in München eine üble Prügelei ereignet. Dabei wurde ein 30-jähriger Münchner schwer an den Augen verletzt, er wird wohl dauerhaft fast blind sein, die Aussicht auf Heilung ist sehr gering.

Prügelei in München – schwere Folgen für 30-Jährigen

Laut Angaben der Münchner Polizei fing alles gegen 5.15 Uhr in einem Club in der Altstadt an – zunächst mit einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen aus München und einem 41-Jährigem aus Offenbach am Main. In deren Verlauf „versetzte der 30-Jährige dem 41-Jährigen einen Kopfstoß und verletzte ihn damit im Gesicht“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Anschließend entfernte sich der jüngere der Beiden vom Ort des Geschehens. Der 41-Jährige suchte den 30-Jährigen jedoch wieder auf und schlug ihm „unvermittelt“, wie es die Polizei ausdrückt, ein Glas ins Gesicht. Dadurch erlitt der Münchner „massive Verletzungen im Gesichts- und im Augenbereich“.

30-Jähriger sofort operiert – geringe Aussicht auf Heilung

Sofort wurde der Münchner in ein Krankenhaus gebracht, dort auch direkt operiert. Die ersten Diagnosen sind aber sehr schlecht – der 30-Jährige wird wohl an beiden Augen „irreparable Schäden“ davontragen. Auf dem rechten Auge sei er vollständig erblindet, auf dem linken teilweise. Eine Genesung könne nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden, sei aber unwahrscheinlich.

Gegen beide Beteiligten wurden nun Ermittlungen eingeleitet. Gegen den 30-jährigen Münchner wegen Körperverletzung, gegen den 41-jährigen aus Offenbach am Main aufgrund des Verdachts der schweren Körperverletzung. Letzterer wurde inzwischen zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Münchner Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (fhz)

