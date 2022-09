Vom Einbrecher erschlagen: Münchnerin (67) traf an Weihnachten auf ihren Mörder - „Ich wünschte, dass...“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Mira K. (67) wurde an Weihnachten 2020 ermordet © privat

Mira K. (67) erwischte einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Haus. Als sie den Mann zur Rede stellte, schlug er sie tot. Erst eine DNA-Spur unter ihren Fingernägeln führte schließlich zu einem Tatverdächtigen. Am Landgericht geht es nun um Mord!

München - Bierbauch, Glatze, fahles Gesicht: Gelangweilt hängt Milan R. (53) auf der Anklagebank, die rechte Hand stützt seinen Kopf. Doch sein Blick ist stechend: „Ich habe mein halbes Leben im Gefängnis verbracht“, sagt der Maschinenbauer aus Bosnien. Am Landgericht ist er wegen Mordes angeklagt! Laut Staatsanwaltschaft soll Milan R. an Weihnachten 2020 die Münchner Seniorin Mira K. (67) brutal getötet haben, als sie ihm beim Einbrechen erwischt hatte. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht.

Aus Serbien soll Milan R. am zweiten Weihnachtsfeiertag nach München gefahren sein, weil er wusste, dass Mira K. wohlhabend war - sie besaß mehrere Immobilien. In ihrem Reihenhaus in der Amalienburgstraße beherbergte sie öfter Bauarbeiter, die Miete kassierte sie in bar und war selbst nur selten zuhause.

München: Mira K. (67) ertappte ihren Einbrecher - der schlug sie tot

Milan R. (53) ist am Landgericht wegen Mordes angeklagt © SIGI JANTZ

Über seinen Sohn, der bei Mira K. gewohnt hatte, soll Milan R. von der Münchnerin erfahren und dann den Plan gefasst haben, nach Weihnachten bei ihr einzubrechen. Vor Ort stieg er laut Anklage über einen Zaun und hebelte die Fenster im Erdgeschoss auf. Doch plötzlich stand Mira K. vor dem Einbrecher, womit er nicht gerechnet hatte. Als sie ihn zur Rede stellte, soll er mit spitzem Werkzeug auf die 67-Jährige eingeschlagen haben - mindestens acht Mal, bis sie blutend am Boden lag. Laut Anklage schlug er danach noch auf ihren Kopf ein. Eine Nachbarin fand Miras Leiche am 27. Dezember 2020.

Mord im Villenviertel: Ermittler untersuchen den Tatort in der Amalienburgstraße © SIGI JANTZ

Mord an Münchnerin: Polizei stand monatelang vor einem Rätsel

Danach stand die Polizei monatelang vor einem Rätsel. Erst im April 2021 wurde Milan R. festgenommen: Seine DNA fanden Ermittler unter den Fingernägeln des Opfers. Klare Anzeichen eines Kampfes! Laut Anklage hatte Milan R. die Seniorin aus Habgier ermordet - und um seinen Einbruch zu verdecken. Zur Tat will er sich nicht äußern, erklärte sein Verteidiger Harald Baumgärtl. Einem Gutachter gegenüber hatte Milan R. jedoch geäußert: „Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen“. Ihm droht nun lebenslange Haft!