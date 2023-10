Temperatur-Sturz in der Region: Frost kurz nach 30-Grad-Phase – Experte spricht von „polarer Luft“

Von: Katarina Amtmann

Nach sommerlichen Temperaturen bis Mitte Oktober steht Bayern jetzt ein heftiger Wettersturz bevor. Die Temperaturen stürzen ab, unter anderem in München.

München - „Vom Spätsommer direkt in den Frühwinter“. So ist die neueste Pressemitteilung von wetteronline betitelt. „Was für ein Wettersturz“, heißt es weiter. Immerhin betrugen die Temperaturen am Freitag, 13. Oktober, am Oberrhein noch 30 Grad, auch in Franken kletterte das Thermometer für Mitte Oktober in ungeahnte Höhen.

Bayern-Wetter: Heftiger Temperatursturz in München und Nürnberg

„Jetzt will es der Herbst wissen: Am Montagfrüh lagen die Tiefstwerte in der Südhälfte bei bis zu minus 4 Grad. Gegenüber den Höchstwerten am vergangenen Freitag stellte das zum Beispiel in Nürnberg sowie rund um München einen Temperatursturz um etwa 30 Grad dar“, heißt es in der Pressemitteilung von wetteronline weiter. So große Schwankungen in kurzer Zeit kommen den Experten zufolge in Deutschland eher selten vor.

Polare Kaltluft sorgt für Schnee in Deutschland: Region noch unklar

Bereits jetzt kündigt sich „der nächste Schwall polarer Kaltluft“ an. Winterliche Verhältnisse durch Schnee und glatte Straßen (wie bereits am Montag im Freistaat) sind dann in Teilen Deutschland möglich. „Es ist das große Gerangel zwischen Warm und Kalt, dass in dieser Woche in die nächste Runde geht“, beschreibt Meteorologe Niklas Weise die Wetterlage. „Polare Kaltluft erreicht in der zweiten Wochenhälfte die Nordosthälfte Deutschlands, von Südwesten hält ein Tief mit milder und feuchter Luft dagegen. Im Übergangsbereich könnte sogar der erste Schnee bis ins Flachland fallen.“ Welche Regionen davon genau betroffen sein werden, ist aktuell aber noch unklar.

Wetter wird wieder milder

Doch egal wo in Deutschland es bald winterlich weiß wird: Von langer dauer ist der Wintereinbruch offenbar nicht, denn bereits in den Folgetagen soll es laut wetteronline wieder milder werden. (kam)

