Vor NFL-Spiel in München: Polizei warnt deutlich vor Fahrten zur Allianz Arena ohne Ticket

Von: Klaus-Maria Mehr

Die NFL gastiert mit dem Spitzenspiel Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady gegen die Seattle Seahawks in München. Doch vorab warnte die Polizei deutlich.

München ‒ „An alle NFL-Fans, bitte reist nicht ohne Eintrittskarte zur Allianz Arena – das NFL-Spiel ist restlos ausverkauft!“ Das schrieb die Polizei München via Twitter. Die Angst vor einem Massenansturm auf und um die Allianz Arena war offenbar groß. Die Polizei wiederholte ihre Warnung sogar auf Englisch.

NFL in München: Polizei fürchtet riesigen Ansturm vor Stadion

Der Grund: Wohl von nicht wenigen Münchnern völlig unbemerkt steigt am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Allianz Arena ein Sportereignis der Superlative. Und das hat ausnahmsweise mal nichts mit dem FC Bayern München zu tun. Die NFL gastiert zum ersten Mal in ihrer über 100-jährigen Geschichte in Deutschland und hat sich dafür ausgerechnet München herausgesucht. Hier geht‘s zum Munich-NFL-Live-Ticker.

Full House: Das Gelände rund um die Allianz Arena ist eine riesige Football-Party. Die Polizei warnt vor einer Anreise. © GEPA pictures/David Bitza/Imago

Das Spitzenspiel lockte dieses Wochenende weit mehr Football-Fans in die Stadt, als die Allianz Arena schlucken kann. Bereits in den vergangenen Tagen wurde in zahlreichen Kneipen sowie am Odeonsplatz gefeiert. Die Sorge der Polizei München war daher groß, dass es zu einem Massenansturm und zu Ausschreitungen kommt.

National Football League in München Die National Football League (kurz: NFL) ist ein bisschen das für die US-Amerikaner, was die Bundesliga für die Deutschen darstellt: Hier treffen sich die besten Mannschaften des Landes im beliebtesten Sport des Landes. Und das ist bekanntlich nicht Fußball in den USA, sondern Football. Die NFL ist mit rund 13 Milliarden US-Dollar die umsatzstärkste Sportliga der Welt. Außer dass es auch einen Ball gibt, haben die beiden Sportarten nicht viel gemeinsam. Die Allianz Arena musste für das Mega Event deshalb auch total umgebaut werden. Dafür lassen sich die Amerikaner auch nicht lumpen. Für die Deutschlandpremiere rücken die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady gegen die Seattle Seahawks (Superbowl-Gewinner vom Vorjahr) an.

Bereits am Vortag warnte die Polizei davor, noch auf Tickets direkt am Stadion zu hoffen: „Die Tickets sind ausverkauft und bereits personalisiert. Wir warnen eindringlich vor unseriösen Ticketangeboten, egal ob online oder vor Ort.“

Alle Fans mit Tickets fürs Spiel sollten bitte frühzeitig und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Denn rund um die Allianz Arena geht nichts mehr. Laut Polizei sind rund 260 Beamte im Einsatz, ähnlich viele wie bei einem FCB-Spiel.

