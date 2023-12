Mit einfachem Trick: DB will Münchner S-Bahn deutlich pünktlicher machen

Von: Manuel Rank

Drucken Teilen

Die S-Bahn in München soll flexibler werden – und damit pünktlicher, so der Plan der Deutschen Bahn. Im Rahmen einer Qualitätsinitiative läuft das Pilotprojekt.

München – Die S-Bahn in München soll flexibler und damit pünktlicher werden. Seit dieser Woche läuft ein bundesweit bislang einmaliges Pilotprojekt zum sogenannten „Flexfahren“ auf der S-Bahn-Stammstrecke, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Demnach können die Züge innerhalb eines zweiminütigen Zeitfensters flexibel abfahren. Dadurch sollen laut DB die beschränkten Kapazitäten der stark ausgelasteten Münchner Stammstrecke effizienter genutzt werden können. Der S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke soll dadurch flüssiger und flexibler laufen, die S-Bahn insgesamt pünktlicher werden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Qualitätsinitiative der Deutschen Bahn – Hoffnung auf „positiven Effekt für pünktlichere Züge“

Häufiger Grund für Ärger: Pendlerinnen und Pendler müssen immer wieder mit Stammstreckensperrungen rechnen. Die S-Bahn in München soll nun aber flexibler und damit pünktlicher werden. © IMAGO/Ulrich Wagner

„Wir haben das Flexfahren vorher getestet und waren von den Ergebnissen überzeugt. Deswegen führen wir es nun bis auf Weiteres als neuen Standard ein und erhoffen uns davon einen positiven Effekt für pünktlichere Züge und ein stabileres S-Bahn-System“, sagte S-Bahn-Chef Heiko Büttner. Das Pilotprojekt sei Teil einer Qualitätsinitiative mit dem Namen „Starke S-Bahn München – Programm 14plus“.

Pendlerinnen und Pendler benötigen bei der Münchner S-Bahn häufig viel Geduld. Immer wieder kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Auch die angekündigten oder ungeplanten Stammstreckensperrungen sorgt für Ärger. Zuletzt war sie nach dem starken Schneefall in München tagelang nicht planmäßig gefahren. (mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.