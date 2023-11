Einmalzahlung und 15 Jahre „Sofortrente“: Münchner (23) knackt Jackpot – und verrät, was er jetzt vorhat

Von: Lucas Sauter Orengo

Jackpot geknackt: Ein 23-Jähriger aus München darf sich über den Gewinn von einer viertel Million Euro freuen – samt ausgiebiger Sofortrente. Mit dem Geld hat er jetzt unterschiedliche Sachen geplant.

München – In knapp einem Monat ist es wieder so weit: Weihnachten. Für einen 23-jährigen Münchner kam die Bescherung heuer jedoch schon vorher – und das in üppigen Mengen. Er knackte den Jackpot von „freiheit+“. Die Soziallotterie überwies dem Glückspilz jetzt 250.000 Euro Gewinn. Doch dabei bleibt es nicht. Als zusätzlicher Jackpot wartet auf den jungen Mann die kommenden 15 Jahre eine monatliche „Sofortrente“ von 5000 Euro. Gegenüber dem Anbieter verrät der Gewinner jetzt, was er mit dem geknackten Jackpot vorhat.

23-jähriger Münchner knackt Jackpot – und verrät, was er jetzt mit dem Geld vor hat

Ein junger Münchner gewann den Jackpot der freiheit+. © Patrick Pleul/imago

Wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, konnte der junge Mann sein Glück erst dann realisieren, als die 250.000 Euro auf seinem Konto waren. Demnach habe er sich nach, einigen „kleinen Lotterie-Gewinnen“, für die Teilnahme bei der „freiheit+“ entschieden, da die Gewinnchancen dort höher seien.

Und was hat er jetzt vor? „Bislang hat er nur seinen Eltern von dem Gewinn erzählt und möchte sein Leben weiter leben wie zuvor. Mit der neu gewonnenen finanziellen Freiheit möchte er gern die Welt bereisen und eine berufliche Neuorientierung wagen. Auch der Einzug in die ersten eigenen vier Wände steht auf dem Plan“, so „freiheit+“ weiter.

Münchner gewinnt sechsstellige Summe – und 15 Jahre lang „Sofortrente“

Es ist in diesem Jahr bereits der zweite Spieler, der den Jackpot knackt. Im Mai hatte ein 49-Jähriger das selbe große Los gezogen. Ziel von „freiheit+“ ist es nach eigenen Angaben, durch den Lotterie-Vertrieb Bildungsprojekte zu unterstützen. Bereits im Dezember 2019 erzielte eine Person aus Bayern einen Millionengewinn beim Lotto, doch abgeholt wurde das Geld bisher nicht. Nun läuft die Zeit bald ab.

