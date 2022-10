„Wirklich sehr ungewöhnlich“: Wetter-Umstellung bahnt sich an – auch in München

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Wetter in München zeigt sich zuletzt sehr unentschlossen. Während der Wiesn tief herbstlich, kurz danach wieder milder. Jetzt bahnt sich eine neue Wende an.

München - „Das ist wirklich eine ungewöhnliche Wärme, die uns da Mitte Oktober noch besucht.“ Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net, sagt für die kommende Woche sehr milde Tage voraus. Ganz Deutschland werde demnach mit sehr warmen Luftmassen geflutet. Zuletzt war das Wetter in und um München äußerst wechselhaft – von tiefherbstlicher Witterung während der Wiesn bis hin zu wieder milderen Tagen danach. Wie es jetzt aussieht, beschert Petrus der Landeshauptstadt, besonders in der kommenden Woche, noch einmal einen gefühlten Sommer-Nachschub.

Wetter: Experte rechnet mit „ungewöhnliche Wärme“ - Wetter-Umstellung erreicht bald München

Doch Schritt für Schritt. Zunächst ist es am Dienstag, den 11. Oktober, in München bei Temperaturen um die 15 Grad in der Spitze und bewölktem Himmel noch relativ normal für die Jahreszeit. Bis zum Freitag stabilisiert sich das angenehme Wetter, die Temperaturen pendeln sich in der Spitze bei etwa 16 Grad ein. Der Samstag ist – Stand jetzt – ein verregneter Tag, die Temperaturen fallen dann auf 14 Grad. Doch dann, so die Prognose des Wetter-Portals wetteronline, macht sich der „Wärmeberg“ auf den Weg in die Landeshauptstadt.

Von Montag bis Mittwoch sollen es dann bei Sonnenschein bis zu 22 Grad warm werden. In den Nächten kühlt es dann auf knapp 13 Grad herunter. „Das ist für die Jahreszeit dann wirklich sehr ungewöhnlich,“ erklärt Jung. Denn: „Tageswerte um 10 bis 15 Grad wären normal und eben nicht um 20 bis 26 Grad.“ Doch kommt es anschließend wieder kalt und nass? Jung sieht einen Kälteeinbruch skeptisch, im Gegenteil: „Die extrem warme Wetterlage könnte mit kleinen Schwankungen fast bis Monatsende anhalten“.