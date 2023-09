Vorsicht beim Testament: Münchner Fachanwalt erklärt die sieben häufigsten Fehler und wie man Ärger vermeidet

Von: Andreas Thieme

Teilen

Wenn kein Testament vorliegt, müssen Erben den Gang zum Nachlassgericht antreten. © Imago (merkur.de-Montage)

Jeder Zweite hat gar kein Testament. Andere Menschen formulieren ihre Nachlassregelung einfach selbst - nicht selten mit windigen Begriffen aus dem Internet. Das kann jedoch fatal enden und sorgt nicht selten für Rechtsstreit bei den Erben. Ein Anwalt gibt wichtige Tipps.

München - Die Gestaltung eines Testaments, egal ob Einzel- oder Ehegattentestament, ist rechtlich komplex. „In den meisten Fällen enthalten durch Laien erstellte Testamente Fehler“, weiß Prof. Wolfgang Böh. Der Fachanwalt für Erbrecht hat sieben typische Fehler ermittelt, die beim Testament passieren können - und gibt Tipps, damit sie vermieden werden können.

„Verfassen Sie Ihr Testament vollständig eigenhändig und unterschreiben Sie es. Es genügt nicht, wenn Sie einen Computerausdruck oder ein gekauftes Formular ausfüllen und unterschreiben oder Teile des Testaments von einer anderen Person geschrieben werden (Ausnahme: Ehegattentestament)„, rät Wolfgang Böh.

„Vergessen Sie Unterschrift, Ort und Datum nicht. Die Unterschrift ist Wirksamkeitsvoraussetzung. Wenn Ort und Datum fehlen, ist das Testament zwar wirksam, aber es kann gegenüber dem Nachlassgericht zu Abwicklungsschwierigkeiten kommen“, sagt der Fachanwalt. Und: „Achten Sie auf das richtige Material. Sie müssen das Testament in einem einheitlichen Dokument abfassen. Lose Blätter, Klebezettel, eingefügte Fotos oder Bezugnahmen auf andere Schriftstücke sind schädlich.“

München: Sieben typische Fehler kommen beim Testament immer wieder vor

Weiterhin rät der Erbrechtsexperte: „Verfassen Sie bei Änderungen und Ergänzungen ein neues Testament. Beliebt ist, bestimmte Textpassagen durchzustreichen oder neben den eigentlichen Text zu ergänzen. Im Erbfall entsteht dann hierüber Streit, welche rechtliche Bedeutung diese Änderungen haben.“

Tipp Nummer fünf lautet: „Verwenden Sie zutreffende Rechtsbegriffe. Bei den meisten Testamenten werden die Rechtsbegriffe falsch verwendet.“ Es gebe beispielsweise einen rechtlich erheblichen Unterschied zwischen „Vererben“ und „Vermachen“ oder zwischen „Nacherbe“ und „Schlusserbe“. Bereits eine falsche Silbe führe die rechtliche Regelung in eine unerwünschte Richtung.

Testament erstellen: Man sollte nicht zu viel schreiben und sich keine Fachbegriffe ausdenken

Wichtig auch: „Schreiben Sie nicht zu viel. Viele Testamentsverfasser möchten sich im Testament erklären, also beispielsweise erläutern, warum einzelne Vermögensgegenstände wie verteilt werden, oder dass die Kinder sich nicht streiten sollen oder warum sie für etwas dankbar sind“, sagt Wolfgang Böh. Dies sei in einem Testament fehl am Platz und fördert das Risiko, dass das Testament im Erbfall angefochten werden kann.

Und zum Schluss: „Nutzen Sie eine rechtliche Beratung bei komplexen Fragen.“ Denn selbst das einfachste Testament enthalte erbrechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Risiken. „Bereits die einfache Konstellation von Eheleuten mit oder ohne Kind erfordert streng genommen eine rechtliche Beratung“, sagt Wolfgang Böh.