Heizkraftwerk Nord sorgt für Zoff im Rathaus

München - Der Kampf um die Kohle wird in München weiter befeuert. Der Chef der Stadtwerke, Florian Bieberbach, fühlt sich von den Fürsprechern einer rascheren Stilllegung des Heizkraftwerks Nord verunglimpft. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl wirft den Initiatoren AfD-Rhetorik vor. Und Grünen-Fraktions-Vize Dominik Krause unterstellt der Verwaltung erneut, die Öffentlichkeit vor dem nahenden Bürgerentscheid gezielt nicht informieren zu wollen. So ist zumindest die Quintessenz einer lebhaften Debatte gestern im Stadtrat.

Wie berichtet hatte das Bündnis „Raus aus der Steinkohle“ den Bürgerentscheid initiiert. Ziel ist es, den Block 2 des Kraftwerks in Unterföhring bereits im Jahr 2022 abzuschalten. Dort werden im Jahr etwa 800.000 Tonnen Steinkohle verbrannt und damit Fernwärme erzeugt. Aber auch Emissionen. Für 2017 rechnen die SWM mit 1,705 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid.

Nun ist in München die Luft ohnehin schlecht und über Gebühr mit Schadstoffen belastet. Langfristig soll auf Wunsch aller Verantwortlichen die Kohleverbrennung eingestellt und durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Die Stadtwerke selbst haben Ausstiegsszenarien für 2027 bis 2029 skizziert. Doch Umweltgruppen geht das nicht schnell genug.

Laut den Initiatoren des Bürgerbegehrens wird im Block 2 mehr CO2 produziert als durch den gesamten Autoverkehr in der Stadt. Eine Abschaltung sei aber nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes sinnvoll, sondern auch aus wirtschaftlichen. Steigen nämlich die Preise für CO2-Emissionen, oder die neue Bundesregierung beschließt den Kohleausstieg, entstünden der Stadt erhebliche Kosten.

+ SWM-Chef Florian Bieberbach © Jantz

Die Stadtwerke behaupten das Gegenteil. Schalte man das Kraftwerk eher ab, rechnet SWM-Chef Bieberbach mit einen Schaden von etwa 320 Millionen Euro. Das Kraftwerk gilt zudem als das modernste seiner Art in Deutschland. Würde dieses stillgelegt, dürften europaweit andere Anlagen mehr produzieren. Das liegt an dem so genannten Handel mit Emissionszertifikaten. Die werden in Europa quasi als Erlaubnis für eine bestimmte Menge an Schadstoffausstoß gehandelt. Produziert nun das Kraftwerk in München nichts mehr oder weniger, kann ein anderes Kraftwerk die Zertifikate erwerben und mehr Schadstoffe ausstoßen.