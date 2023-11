Waffen auf Münchens Straßen: Polizei findet Kampfmunition und Soft Air Pistolen

Von: Lisa Metzger

Die Polizei München steht vor einem Rätsel: Am Sonntag (5. November) wurden mehr als zehn Waffen verstreut in Straßen von Ramersdorf und Perlach gefunden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

München – „Wir wissen nicht, wer das war und wir wissen auch den Grund nicht“, sagte ein Polizeisprecher am Montag, 6. November, über den Fund von Schusswaffen, die die Polizei München am Sonntag in den Stadtteilen Ramersdorf und Perlach gefunden hat. Mehr als zehn Waffen lagen dort verteilt über mehrere Straßen.

Über zehn Schreckschusswaffen verteilt auf vier Straßen

Ein aufmerksamer Anwohner informierte die Polizei, weil er vor seiner Haustür einen Waffenkoffer mit einem Gewehr gefunden hatte. Im Laufe des Tages trafen bei der Polizei München dann immer mehr Meldungen über Waffenfunde ein. „Nach derzeitigem Stand wurden über zehn Waffen durch verschiedene Zeugen aufgefunden“, teilte die Polizei mit. Bei den Waffen handele es sich laut der Polizei um sogenannte Soft-Air, beziehungsweise Schreckschusswaffen. Bei einigen Waffen lag zudem die passende Munition bei.

Waffenfunde auch in anderen Orten Bayerns

Auch in Garmisch-Partenkirchen wurden vor gut acht Monaten ein großes Waffenarsenal sichergestellt. Bei dem Fund in München steht die Polizei noch am Anfang der Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, die in dem Bereich Heinrich-Wieland-Straße, Ständlerstraße, Karl-Marx-Ring und Kurt-Eisner-Straße etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei München zu melden.

