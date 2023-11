Wegen Knöllchen am Englischen Garten: Polit-Promi zieht vor Gericht – und gewinnt

Von: Andreas Thieme

Drucken Teilen

Im Amtsgericht hatte Georg von Waldenfels keinen Grund, sich zu ärgern: Er wurde freigesprochen © SIGI JANTZ

Weil Ex-Minister Georg von Waldenfels falsch geparkt hatte, bekam er einen Strafzettel. Doch den wollte er nicht akzeptieren und zog vor Gericht – mit überraschendem Ausgang.

München – Früher trat er auf den großen Bühnen der bayerischen Politik auf: Georg von Waldenfels (79) war zwischen den Jahren 1987 und 1995 Bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und anschließend auch Bayerischer Finanzminister. Im Freistaat ist von Waldenfels seit Jahrzehnten ein bekannter Mann. Bundesweit machte er sich zwischen 1999 und 2011 auch als Chef des Deutschen Tennisbundes einen Namen.

Kein Wunder also, dass er im Münchner Amtsgericht sofort erkannt wurde – dort hatte der inzwischen 79-Jährige nun einen Verfahren vor der Brust. Der Inhalt: Georg von Waldenfels wehrte sich gegen ein Knöllchen des Kreisverwaltungsreferats, das ihm für ein angebliches Falschparken in der Kaulbachstraße am Englischen Garten ausgestellt worden war. An sich kein schlimmes Vergehen – doch hier kann es eng für den Führerschein werden, wenn man zum Beispiel schon einige Punkte in der Verkehrssünderkartei hat.

Prozess in München: Ex-Minister von Waldenfels legte Einspruch gegen Bußgeldbescheid ein

Im Fall von Georg von Waldenfels hatte der Ex-Minister einen Bußgeldbescheid erhalten, gegen den er aber Einspruch einlegte – denn er selbst hielt sich für unschuldig. So endet schließlich auch sein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren am Amtsgericht.

Denn die Staatsanwaltschaft konnte letztlich nicht beweisen, dass der Ex-Minister das Auto auch in der Kaulbachstraße abgestellt hatte – also, dass er der Fahrer des Autos gewesen war, das in seinem Besitz ist oder ob jemand anderes gefahren war. Die Folge: Freispruch! Die Prozesskosten muss von Waldenfels allerdings selbst zahlen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!