Die Schwammerl-Könige: Knallgelber Pilz als Fleisch-Alternative

Von: Regina Mittermeier

Alison und David Stille machen aus einem gelben Pilz Burger-Bratlinge und andere Ersatzprodukte für Fleisch. © Andrea Jaksch

München/ Tutzing - Der Ursprung ihrer Idee klingt nach Klischee - denn Alison (34) und David Stille sowie ihr Freund Johannes Aman hatten ausgerechnet auf einer Party den Einfall für ihre Firma. Dort entdeckten sie nämlich einen knallgelben Pilz an einem Baum.

202 wurde Walding Foods gegründet

Und heute, fast sechs Jahre später, produzieren sie den Gemeinen Schwefelporling als Fleisch-Alternative. Sie experimentieren mit Pilzwurzeln, stellen Würzsoßen und Burger-Bratlinge her. 2020 hatten sie Walding Foods gegründet - zwei Jahre nachdem Alison (34) und David Stille (32) ihr erstes von drei Kindern bekommen hatten.

Das war ein mutiger Schritt für die jungen Eltern aus Tutzing. „Aber ich hatte da meinen Master in Wirtschaft und Management abgeschlossen - und war eh auf Jobsuche“, erklärt Alison. Und der Pilz von der Party hatte sich als lecker entpuppt.

So sieht der Schwefelporling aus. © Walding Foods

Denn Mitgründer Johannes Aman (39) kennt sich mit Pilzen aus und erkannte damals den Schwefelporling. Dieser heißt auch „Chicken of the Woods“, also Hühnchen des Waldes. Weil er roh nicht essbar aussah, briet Aman ihn in der Pfanne - und war begeistert. Denn der feste, saftige und zugleich zarte Pilz erinnerte ihn nicht nur tatsächlich an Hühnerfleisch. Er schmeckte auch noch!

Die Gründer haben an der TU München studiert

Schon damals stand der Schwefelporling auf Speisekarten in Frankreich und den USA - nur hierzulande nicht. Die drei änderten das.

„David denkt schon immer unternehmerisch“, sagt Alison. Beide sind Biologen und Alison studierte in München an der Technischen Universität (TU). Die TU fördert neue Ideen.

Mit Fermentation stellt Walding Foods den Burger-Bratling her. © Walding Foods

Deshalb bewarben sie sich dort mit einem Businessplan für das Exist-Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums. Alison schwärmt vom unterstützenden Umfeld an der TU. „Jeder mit einer Idee sollte sich vernetzen“, rät er daher.

Die neue Serie: München ist die Stadt der Start-Ups Pilze, die wie Hühnchen schmecken und eine Alternative zu Fleisch sein können. Mini-Häuser auf Rädern oder Menschen, die Schulkindern etwas über ihren Beruf und das Leben beibringen - in München sprießen die Ideen! Menschen aus der Region wollen die Welt verändern und verbessern. Das zeigt sich in der Münchner Gründerszene. Denn in keiner anderen deutschen Stadt sind 2022 mehr junge Unternehmen gegründet worden (gemessen an der Einwohnerzahl). München ist die Stadt der Start-ups! Pro 100 000 Einwohner sind hier 14,5 Firmen entstanden. Das steht im aktuellen Report des Bundesverbands Deutsche Start-ups. Damit hat München erstmals Berlin (mit 13,6 Gründungen) überholt! Wir stellen in einer neuen Serie junge Gründer und deren Ideen vor, die in den letzten Jahren entstanden sind.

Ihr Unternehmen hat besonders von Stipendien profitiert. Rund 400 000 Euro hat Walding Foods vor der Gründung erhalten. So konnte das Team genug forschen und alle wissen heute, wie der Baumpilz wächst - und, dass Pilze noch viel mehr können!

Durch Fermentation und Pilz-Wurzeln entsteht ein bissfestes Patty

Denn neben dem Baumpilz stellen sie Burger-Bratlinge aus weißen Bohnen und Quinoa her. Diese getreideähnliche Pflanze wird fermentiert. Durch den Prozess der Fermentierung entsteht zum Beispiel aus Kohl Sauerkraut. Im Fall des Burger-Bratlings wird das Quinoa fermentiert, gleichzeitig wachsen Pilzwurzeln hindurch.

Das mag sich unappetitlich anhören. Aber dadurch entsteht ein bissfester Bratling, der mariniert im Burger lecker schmeckt, erklärt Alison. Auch, weil alle Zutaten in Bioqualität lokal produziert werden.

Aktuell hakt es nur noch am passenden Produktionsstandort. Denn Walding Foods sucht neue große Räume im Raum München. Kaufen kann man die Produkte trotzdem schon im Online-Shop. Geplant ist außerdem, dass die Bratlinge auf die Speisekarte im Airbräu im Flughafen kommen.