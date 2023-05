Ganztägiger Warnstreik bei der MVG: Andere bayerische Städte am Freitag ebenfalls betroffen

Von: Christian Einfeldt

Warnstreik am 19. Mai 2023: Am Freitag ist in ganz Bayern mit Ausfällen im Nahverkehr zu rechnen. (Symbolbild) © IMAGO / Rolf Poss

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeitende für Freitag (19. Mai) zum Warnstreik aufgefordert. Dann soll in Bayern vielerorts der Nahverkehr stillstehen.

München – Für kommenden Freitag (19. Mai) kündigt die Gewerkschaft Verdi für mehrere bayerische Städte einen ganztägigen Warnstreik an. Betroffene sind unter anderem München und Nürnberg. Ausgangspunkt ist eine fünfte Verhandlungsrunde, die zunächst ohne Ergebnis geblieben war. Der gewerkschaftlichen Forderung nach höheren Löhnen wurde nicht entsprochen. „Die logische Folge sind diese Warnstreiks“, sagte Verhandlungsführer Sinan Öztürk am Mittwoch (17. Mai) in München.

Nahverkehr in ganz Bayern betroffen: Verdi ruft am Freitag zum ganztägigen Warnstreik auf

Bei dem bayerischen Nahverkehr gilt der Tarifvertrag TV-N. Dabei handelt es sich um einen Tarif, der separat vom sonstigen öffentlichen Dienst oder der Bahn ausgehandelt wird und nun einen ganztägigen Streik in Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth zur Folge hat. Darüber hinaus müssen sich Münchner (MVG) und Nürnberger (VAG) auf einen ganztägigen Streik zwischen Freitag, 3.30 Uhr, und Samstag, 3.30 Uhr einstellen.

Während feststeht, dass U- und Trambahnen der MVG im genannten Zeitraum nicht fahren, soll laut der Süddeutschen Zeitung (SZ) die Hälfte der Münchner Busangebote aufrecht gehalten werden. Die S-Bahn fährt wie gewohnt, da sie zur Deutschen Bahn gehört. Ob der U-Bahn-Betrieb kurzfristig im Laufe des Tages wieder aufgenommen wird, ist aktuell nicht bekannt. Eine etwaige Wiederaufnahme des Betriebs hänge wesentlich mit dem zur Verfügung stehenden Personal zusammen. (cei/dpa)

