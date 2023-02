Warnstreik in München angekündigt: U-Bahn, Bus und Tram betroffen – große Einschränkungen bahnen sich an

Von: Lukas Schierlinger

Die Münchner U-Bahnen sind von einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi betroffen. © imago

In München könnte es ungemütlich werden für Pendler. Für Donnerstag und Freitag ist ein ÖPNV-Streik angekündigt.

München - In München sollen am Donnerstag (2. März) und Freitag (3. März) keine U-Bahnen, Trambahnen und nur ein Teil der Busse fahren. Die Gewerkschaft Verdi kündigte den Warnstreik am Dienstag an. Vom Betriebsbeginn am Donnerstag bis zum Betriebsschluss am Freitag seien alle Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Warnstreik in München: U-Bahn, Bus und Tram betroffen, S-Bahn fährt regulär

Die Gewerkschaft fordert für Beschäftigte unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt für Beschäftige im öffentlichen Dienst; bislang konnte mit der Arbeitgeberseite noch keine Einigung erzielt werden. Den Warnstreik am Donnerstag und Freitag hatte Verdi gemeinsam mit Klimaaktivisten von Fridays for Future angekündigt, die Organisation ruft für Freitag zu einem globalen Klimastreik auf.

Von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen sind die Münchner S-Bahnen, Betreiber ist die Deutsche Bahn. Auch ein Teil der Busse wird laut Verdi nicht bestreikt, sie werden durch private Anbieter bedient. Darunter fallen auch explizit Schulbusse. (dpa/lks)