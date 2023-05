„Warum ist München die beste Stadt Deutschlands?“: Die besten Reaktionen – und ein paar kritische Stimmen

Umfrage auf Facebook

+ © Dmitry Rukhlenko/Imago Unsere Facebook-Umfrage zeigt: Das Rathaus und die Frauenkirche machen München besonders beliebt. (Symbolbild: Imago) © Dmitry Rukhlenko/Imago

Wir haben auf Facebook gefragt, was München zur besten Stadt Deutschlands macht. Hier finden Sie die interessantesten Antworten.

München – Bei Touristen ist München vor allem bekannt für seine Brauhäuser, Kirchen und Museen. Wir haben auf Facebook bei unseren Lesern nachgefragt, was sie an der Landeshauptstadt am meisten schätzen. Die Meinungen in den Kommentaren gingen weit auseinander.

Facebook-Umfrage zu München als bester Stadt: Reaktionen sehr unterschiedlich

So schwärmten viele Facebook-Nutzer vor allem von den Traditionen und der Nähe zu den Alpen. „Die schönsten Biergärten und der Alpenblick ist einmalig“, heißt es in den Kommentaren. „Super Bier, gutes Essen, die Wiesn und die Bayern sind einfach gemütliche Menschen“, schreibt eine Nutzerin.

Ein Anderer zählt auf: „Atmosphäre, Geselligkeit, Nähe zu den Bergen und Seen“. „Herzlich, vielfältig, gmiatlich, griawig“, beschreibt wiederum eine Facebook-Nutzerin in Mundart. Auch Aspekte wie der FC Bayern München, der Hauptsitz von BMW oder die Frauenkirche werden genannt.

Warum ist München die beste Stadt? Facebook-Nutzer nennen Rathaus, Deutsches Museum und Isar

„München finde ich persönlich sehr angenehm zum Wohnen“, heißt es in einem weiteren Kommentar. „Nicht zu groß, naturmäßig viel zu bieten, Sauberkeit und Sicherheit auf einem hohen Niveau, viele Freizeitmöglichkeiten und gute Lage.“ Als „die nördlichste Stadt Italiens“ bezeichnet ein Nutzer München und dessen Lage. „Weil ich drei Stunden in Meran und in fünf Stunden in Venedig bin.“

Eine Frau schreibt: „Weil dort ein sehr schönes Rathaus steht, weil die MVG bei ihren Durchsagen die ersten Takte der Musik der Schäffler spielt. Weil es das Deutsche Museum hat. Und den Flaucher. Sowieso die schönsten Plätze an der Isar. Weil es das Hofbräuhaus gibt und den Englischen Garten und noch vieles mehr.“

München als beste Stadt Deutschland: Facebook-Nutzer stimmen nicht zu – Kritik an hohen Preisen

Allerdings zweifeln viele den Titel „beste Stadt Deutschlands“ für München an. „Das Beste an München sind die Vororte und das Umland, die Stadt selber nicht“, heißt es etwa in einem Kommentar. Vor allem die hohen Preise und hohen Mieten in der Landeshauptstadt ernten Kritik. So wird München unter dem Facebook-Beitrag als die teuerste Stadt bezeichnet.

„Ohne viel Geld in der Tasche ist München ein Albtraum“, schreibt ein Nutzer. „Die beste Stadt ist die, wo man es sich leisten kann, eine Wohnung zu mieten, aber niemals München“, meint ein Anderer. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden mit Ironie kritisiert. „Wegen dem MVV, dessen Zuverlässigkeit stets den Tag mit Überraschungen bereichert“, lautet eine zynische Antwort.

Umfrage zu München als bester Stadt: Kommentare erinnern an früher und kritisieren Entwicklung

Ein weiterer Facebook-Nutzer wiederum kritisiert die Entwicklung Münchens: „Ist sie nicht mehr – zu viel der Einzigartigkeit ging verloren und wurde durch Einheitsbrei ersetzt. Zudem ist die Stadt einfach zu voll.“ Andere schwelgen in Erinnerung an ein früheres München. „München hatte seine Sternstunde in den frühen 70er Jahren. Da war das die Stadt, wo jeder hin wollte“, schreibt ein Nutzer.

„Doch danach ging es nur noch bergab. Die hohe Lebensqualität von damals ist schon lange nicht mehr gegeben. Wer konnte oder kann ist in die Vorstädte gezogen. Die Innenstadt wurde mehr und mehr zum Moloch, kein Unterschied mehr zu anderen vormals belächelten Großstädten, nur halt teurer.“

Erst kürzlich war ein YouTuber auf einer Food-Tour durch Münchens Gastronomie und hat das kulinarische Angebot der Landeshauptstadt bewertet. Wie er erzählt, hat er dort den besten Kaiserschmarrn seines Lebens gegessen. (lea)