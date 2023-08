Ein Tag als Bademeisterin in München: BR-Moderatorin erlebt Schrecksekunde

Von: Christoph Sahler

Eine BR-Moderatorin arbeitet einen Tag lang als Bademeisterin in München. Große Zwischenfälle bleiben ihr zwar erspart, Problemen begegnet sie aber an anderer Stelle.

München/Augsburg - „Ich krieg‘ keine Luft“, ruft ein kleiner Junge im Ungererbad in München. Rettungsschwimmer Dennis zögert keine Sekunde und eilt zur Hilfe. Er zieht den Jungen aus dem Schwimmbecken und vergewissert sich sofort, dass der kleine Schwimmer bei vollem Bewusstsein ist. Nadine Hadad steht, von der kurzen Notsituation beeindruckt, daneben. Sie ist Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk und verbrachte kürzlich einen Tag in dem Münchner Freibad, um sich den Job des Bademeisters einmal selbst anzuschauen.

„Er hat einfach ein bisschen Angst bekommen“, erklärte Dennis als der Vorfall mit dem Jungen glimpflich vorbeigegangenen ist. „Bei Kindern ist die Panik eher gefährlicher als der Aufprall.“ Es sollte die einzige Schrecksekunde für diesen Tag bleiben, doch die reichte der Moderatorin auch wohl schon.

BR-Moderatorin Nadine Hadad versucht sich einen Tag lang im Münchner Ungererbad als Bademeisterin. © Screenshot/Bayerischer Rundfunk

Auch wenn ansonsten viele Kinder und Jugendliche nur immer wieder ermahnt werden müssen, nicht vom Beckenrand zu springen oder nicht in Gruppen die Wasserrutsche zu benutzen, zeigt die Reportage Probleme von bayerischen Freibädern an ganz anderer Stelle auf.

„Nicht dort arbeiten, wo meine Kumpels Spaß haben“: Freibäder in Bayern haben zu wenige Bademeister

Denn den meisten fehlt es an Personal. Ein anderes Freibad in Meitingen im Landkreis Augsburg erzählte Nadine Hadad, dass sie mitten im Sommer 2023 an zwei Werktagen schließen müssen. Der Grund ist dabei nicht das Wetter, sondern dass es dem Bad an Bademeistern fehlt.

Bademeister Ralf erklärte, er bräuchte noch drei weitere Kollegen, um jeden Tag aufmachen zu können. Er selbst mache den Job seit 2000 und habe in den vergangenen Jahren gesehen, wie immer weniger Leute bereit seien, im Schwimmbad zu arbeiten. Doch warum ist das so? Viele junge Leute würden ihm sagen, sie wollen nicht an Wochenenden arbeiten – da wollten sie lieber feiern gehen. „Und: Ich will nicht dort arbeiten, wo meine Kumpels Spaß haben.“

Die ARD befragte daraufhin 100 Freibäder in ganz Deutschland nach ihrer Personalsituation. Die Hälfte meldete sich zurück, 55 Prozent davon meldeten, dass sie aufgrund von zu wenig Mitarbeitern ihre Öffnungszeiten im Sommer eingeschränkt haben. (csa)