„Man hat nichts mehr gesehen“: Münchner berichtet von eindrucksvollen Szenen mitten aus Unwetter-Zentrum

Von: Lucas Sauter-Orengo

Innerhalb kürzester Zeit braute sich das Unwetter über München zusammen. Doch es sollte nicht überall gleich intensiv zu Regen und Hagel kommen.

München - Und dann krachte es doch: Den gesamten Tag über staute sich in München am Donnerstag (22. Juni) die Hitze. Zum späteren Nachmittag erreichten die Messgeräte dann 34 Grad. Besonders die enorme Schwüle machte die Stadt dann wie zu einer Sauna - doch bis zum Abend hinein war vom angekündigten Unwetter erst einmal nichts in Sicht. Erst gegen 19 Uhr färbte sich der Himmel zunächst grau, um dann immer dunkler zu werden. Innerhalb weniger Minuten sollte dann alles doch ganz schnell gehen: Regen-Radare zeichneten innerhalb von Minuten Gewitterzellen über der Stadt, auch der Deutsche Wetterdienst stellte rasch um: Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter im gesamten Stadtgebiet.

Unwetter in München: „Man hat nichts mehr gesehen“ - Autofahrer schildert Erlebnis

In München kam es zu einem starken Gewitter. © IMAGO / Rolf Poss, IMAGO / Rolf Poss

Im Zentrum Münchens entlud sich das Gewitter in Form von Regen, Blitzen und Donner - fast zaghaft zeigte sich das groß angekündigte Unwetter zwischen Frauenkirche und Bavaria. Die Unwetterzellen sollten sich an diesem Abend in der Landeshauptstadt jedoch unterschiedlich intensiv entladen. So berichtet ein tz.de-Leser von eindrucksvollen Erlebnissen aus dem Münchner Westen: „Man hat nichts mehr gesehen“, berichtet der Leser im Gespräch.

Gegen 19.30 war er im Auto auf Höhe der Pasing Arcaden unterwegs, als es wie aus dem Nichts zu massivem Hagel und Platzregen kam: „Die Autos sind rechts ran gefahren, die Sicht war komplett eingeschränkt.“ Fotos und Videos waren dem Erlebnisbericht nach nicht möglich, „ich hätte sonst einen Unfall gebaut“, erklärt der Leser.

Hagel und Platzregen: Unwetter entlädt sich über München - samt Temperatursturz

Auch in der unmittelbaren Umgebung im Westen der Stadt krachte es wohl mit am brachialsten. „Ich stand mit meinem Auto im hohen Wasser“, berichtet der Leser weiter. Keinen Kilometer weiter östlich, im Stadtgebiet, war von Hagel und Platzregen hingegen wenig zu sehen. Hier sollte es bis tief in die Nacht blitzen und donnern, auch Regen fiel immer wieder. Eines sollte jedoch für alle Münchner gleich sein: Der massive Temperatursturz von knapp 15 Grad zum Freitagmorgen.