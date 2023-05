Wegen Sekundenkleber-Transportverbot: Kurioser Polizeieinsatz auf dem Marienplatz

Von: Christian Einfeldt

Auf dem Marienplatz protestierte Klimaaktivist Wolfgang Metzeler-Kick gegen ein Sekundenkleber-Transportverbot. © IMAGO / aal.photo

Kurioser Polizeieinsatz auf dem Marienplatz: Einsatzkräfte mussten Kontrollen wegen Verstoßes des Sekundenkleber-Transportverbotes durchführen.

München – Am Samstag (20. Mai 2023) wurden bei einem 48-jährigem Mann aus Regensburg sowie einem 60-Jährigen, wohnhaft im Landkreis München, mitgeführtes Klebemittel sichergestellt. Ein Twitter-Video zeigt Auszüge eines kuriosen Polizeieinsatzes auf dem Marienplatz.

„Obwohl ich ein Sekundenkleber-Transportverbot habe“: Twitter-Clip zeigt Polizeieinsatz auf dem Marienplatz

Im Mittelpunkt der polizeilichen Kontrollen auf dem Marienplatz standen Personen „aus dem Bereich des Klimaaktivismus“. Sie hätten gegen das Transportverbot von Kleber verstoßen, führten Kleber mit sich, das die Polizei wenig später aus Gründen der „Gefahrenabwehr“ einbehalten hätte.

Einer der Klima-Aktivisten, gegen den ein Verbot ausgesprochen wurde, in München Kleber zu transportieren, ist Wolfgang Metzeler-Kick. Im Twitter-Clip, geteilt von der Letzten Generation, protestiert er gegen diese Maßnahme. So etwa, als er lautstark wie provokativ in Richtung mehrerer Polizisten sagt: „Ich bin hier zur Fahndung ausgeschrieben und ich transportiere hier einen Sekundenkleber, obwohl ich ein Sekundenklebertransportverbot habe“.

Wenig später war der Vorfall bereits wieder Geschichte. Die Polizei beendete laut Bericht ihre Maßnahmen mit der erneuten Aufklärung über das bestehende Kleber-Verbot. Das Sekundenkleber-Transportverbot von München gilt nach Angaben der Polizei für sieben Menschen. Im gesamten Stadtgebiet dürfen sie keinen Kleber mit sich führen – ansonsten droht eine Geldstrafe von bis zu 1000 Euro.

