Wegen 2. Stammstrecke: Bau der Tram Westtangente in München könnte sich verzögern - „Es ist ein Skandal“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Die Tram Westtangente soll durch die Fürstenrieder Straße führen. © MVG

Offenbar haben die Verzögerungen beim Bau der Zweiten Stammstrecke nun doch Auswirkungen auf städtische ÖPNV-Projekte. Der Bau der Tram Westtangente könnte verzögern.

München - Der Bau der Tram Westtangente könnte sich verzögern. Die Deutsche Bahn kann die sogenannte Umweltverbundröhre in Laim nicht 2024, sondern erst 2025 an die Stadt übergeben. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, über das die Abendzeitung zuerst berichtet hatte. 2025 allerdings hätte der Abschnitt der Westtangente zwischen Romansplatz und Waldfriedhof bereits fertig sein sollen – nebst Gleisen in der Umweltverbundröhre, also einem Tunnel unterhalb der Stammstrecke. Grund sind offenbar die Verzögerungen beim Bau der zweiten Trasse.

Tram Westtangente in München: MVG-Chef will prüfen, ob es zu Verzögerungen kommt

Außerdem gibt es Probleme mit der Brücke über die Lindauer Autobahn (A96). Ursprünglich hätte diese in Teilen abgerissen werden sollen, die Tram hätte dann mittig eine eigene Brücke erhalten. Die Autobahn GmbH des Bundes (früher: Autobahndirektion) möchte diese Überquerung aber nun ganz abreißen. Der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), Ingo Wortmann, sagte: „Gemeinsam mit der Landeshauptstadt arbeiten wir an einer wirtschaftlichen und möglichst schnellen Inbetriebnahme der Tram-Westtangente. Die Eröffnung des ersten Abschnitts streben wir im Laufe des Jahres 2025 an.“ Wie sich die Übergabe der Umweltverbundröhre am Laimer Bahnhof und die mögliche Sanierung der Brücke über die Lindauer Autobahn auf die Planungen auswirkten, prüfe die Verkehrsgesellschaft derzeit mit allen Beteiligten. „Erst im Anschluss daran können wir detaillierte Aussagen zum Zeitplan treffen.“

So gelassen ist SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl nicht. „Es ist ein Skandal, dass die Zeitverzögerungen bei der Zweiten Stammstrecke nun Auswirkungen auf die Trambahn-Projekt haben. Wir brauchen endlich eine bessere Zusammenarbeit mit Land und Bund, um die Verkehrsprobleme der Stadt zu lösen.“ Dass sich die Inbetriebnahme der Trasse um bis zu zwei Jahre verzögern könnte, sei inakzeptabel, sagt Grünen-Chefin Mona Fuchs. „Das katastrophale Projektmanagement der Deutschen Bahn zeigt sich nun erneut. Es kann und darf nicht sein, dass hierdurch unsere ambitionierten ÖPNV-Ausbauziele verzögert werden.“



Tram Westtangente in München: CSU-Chef spricht von Offenbarungseid der städtischen Referate

CSU-Chef Manuel Pretzl derweil sieht die Schuld bei den städtischen Referaten. „Es kann nicht sein, dass sie nicht eruiert haben, welche Auswirkungen die Verzögerungen bei der Zweiten Stammstrecke auf städtische Projekte haben werden. Das ist ein Offenbarungseid,“ Gerade die Grünen im Stadtrat hätte schließlich drei bis vier neue Tramlinien in ihrer Amtszeit versprochen. „Es wird nicht mal eine werden. Das einzige, was von der grünen Verkehrswende bleiben wird, sind ein paar Radwege.“