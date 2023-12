Weihnachts-Grippe in München: Herz-Alarm bei jedem zehnten Patienten

Von: Andreas Beez

Grippeviren können das Herz massiv angreifen. © Kzenon/ Panther Media

In München geht eine weihnachtliche Grippewelle um. Bei jedem zehnten Patienten schlägt deshalb sie aufs Herz, warnt die Deutsche Herzstiftung. Sie rät zur Impfung - auch jetzt noch.

Herzstiftung warnt: Grippe kann Herzmuskelentzündung verursachen

München schnieft und hustet, vor Weihnachten waren die Wartezimmer der Arztpraxen rappelvoll. Die Erkältungswelle bringt die unterschiedlichsten Erreger mit, darunter Corona und auch Grippeviren. Letztere können massiv aufs Herz schlagen. Davor warnt die Deutsche Herzstiftung - und betont, dass weit mehr Menschen betroffen sind als viele denken. So wirke sich eine echte Grippe (Influenza) bei etwa jedem zehnten Erkrankten zusätzlich auch auf das Herz aus, zum Beispiel in Form einer Myokarditis. So lautet der Fachbegriff für eine Herzmuskelentzündung.

Doppelte Gefahr durch Grippeviren und Pneumokokken

Der Kardiologe Professor Thomas Voigtländer ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. © Christian Hesselmann/ Deutsche Herzstiftung

„Auch ein Entgleisen der Herzschwäche bis hin zur Krankenhauseinweisung kann durch einen schweren Krankheitsverlauf einer Grippevirus- oder Pneumokokkeninfektion verursacht sein. Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sollten sich gegen das Influenzavirus und gegen Pneumokokken, die Haupterreger einer Lungenentzündung, impfen lassen“, betont der Kardiologe und Intensivmediziner Prof. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Eine Pneumokokken-Impfung wird auch Menschen ab 60 Jahren oder Jüngeren mit einem besonderen Gesundheitsrisiko wie eine chronische Lungenerkrankung empfohlen.

Wer sich unbedingt auch jetzt noch gegen Grippe impfen lassen sollte Zwar ist der beste Zeitraum für die Grippeschutzimpfung (Oktober bis November) bereits verstrichen. Aber angesichts der starken Grippewelle sei eine Impfung auch jetzt in vielen Fällen durchaus noch sinnvoll, rät die Deutsche Herzstiftung. Eine Impfung wird vor allem folgenden Personengruppen empfohlen: - Älteren Menschen ab dem 60. Lebensjahr - Menschen mit einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung infolge einer Grunderkrankung, beispielsweise chronischen Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes - Schwangeren - Medizinischem Personal und Betreuern von Risikopatienten - Beschäftigten in Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr

Grippe-Gefahr: Risiko für Herzpatienten deutlich erhöht

Wer bereits an einer Herzerkrankung leidet, sollte sich noch intensiver um einen Schutz vor den Grippeviren bemühen. Für Patienten beispielsweise mit Vorhofflimmern, koronarer Herzkrankheit (KHK), Herzklappenerkrankungen oder Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist es besonders wichtig, das Herz vor einer zusätzlichen Schädigung durch eine Grippe (Influenza) zu schützen. Ihr Risiko, schwer an der Grippe zu erkranken oder eine Folgeinfektion zu erleiden, deutlich erhöht.

Erkältet im Bett: Diese Schicksal teilen derzeit Tausende Menschen im Land und viele Münchner. © Maurizio Gambarini/dpa

Wichtig zu wissen: Die Grippe-Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Ansteckung, u.a. weil sich Grippeviren jährlich verändern. Deshalb muss die Grippe-Impfung auch jedes Jahr neu erfolgen. Herzstiftungs-Experten raten zur Vierfachimpfung wegen des besseren Schutzes im Vergleich zu einer Dreifachimpfung. Diese schützt nur vor den Influenza-A-Viren und einem Influenza-B-Virusstamm, die Vierfachimpfung hingegen schützt zusätzlich vor einem weiteren Influenza-B-Virusstamm. Die Wirkung ist also breiter. Weitere Informationen zur Grippe-Impfung und zu Maßnahmen für einen besseren Schutz vor Infektionen wie Hygiene-Vorkehrungen (Händewaschen) bietet die Herzstiftung auf einer Serviceseite im Internet.