Weihnachtsbaum-Ranking: Der Kleinste kommt aus Niedersachsen – München auf Platz Vier

Von: Elias Bartl

Drucken Teilen

Der Marienplatz Weihnachtsmarkt mit schneebedeckten Kerzen beleuchteten Christbaum aus der Gemeinde Königsdorf München © IMAGO/B. Lindenthaler

Im großen Weihnachtsbaum-Vergleich schneidet Oldenburg besonders schlecht ab. Die Stadt-Tanne landet auf dem letzten Platz und strahlt zudem in ungewöhnlichem Orange.

München – Im Nordwesten sieht es in Bezug auf die Länge eher düster aus. Insbesondere die niedersächsischen Städte schneiden im großen Weihnachtsbaum-Vergleich besonders schlecht ab. Bei der gemessenen Höhe der offiziellen Stadttannenbäume landen sie nur im hinteren Drittel. Ganz unten rangiert eine Stadt in Niedersachsen, die in Sachen Weihnachtsbaum sowieso derzeit Pech hat: Oldenburg.

Oldenburgs Weihnachtsbaum: Letzter im Ranking und Orange

Mit ihren 10 Metern landet die städtische Tanne nur auf dem letzten Platz im Städtevergleich des Online-Portals betrugstest.com. Doch das ist nicht alles: Seit Mittwoch, den 13. Dezember, strahlt das Bäumchen, das am sogenannten Leffers-Eck in der Fußgängerzone aufgestellt wurde, in knalligem Orange. Und das liegt nicht am eigenwilligen Dekorationskonzept der Stadt Oldenburg, sondern an den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“.

Weihnachtsbaum Lamberti-Markt Oldenburg © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Als Zeichen des Protests und als Forderung nach mehr Klimaschutz haben sie Weihnachtstannen an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Deutschland mit Farbe besprüht. Die Oldenburger Stadtverwaltung kritisierte die Aktion, da sie nicht zu mehr Offenheit für Klimaschutz in der Gesamtgesellschaft führe.

Anders als bei betrugstest.com heißt es auf der Webseite der Stadt Oldenburg allerdings, dass die Tanne auf dem Rathausmarkt 15 Meter hoch sei. Welcher Baum nun für die Rangliste gezählt wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht wurde auch einfach das falsche Bäumchen gemessen.

Platz 1: Dortmund (45 Meter)

Platz 4: München (25 Meter)

Platz 11: Berlin (20 Meter)

Platz 13: Hannover (20 Meter)

Platz 20: Hamburg (15 Meter)

Platz 24: Lübeck (14 Meter)

Platz 26: Braunschweig (13 Meter)

Platz 27: Bremen (12 Meter)

Platz 29: Osnabrück (12 Meter)

Platz 30: Oldenburg (10 Meter)

(Quelle: betrugstest.com)

Auf dem 29. und damit vorletzten Platz liegt demnach der Tannenbaum aus Osnabrück, die aber immerhin klassisches Grün trägt statt Orange. Die Stadt Bremen lieferte zwar etwas mehr, doch auch für die Hansestadt an der Weser reichte es nur für den 27. Rang. Denn mit ihrer 12-Meter-Tanne lag sie immer noch weit unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von immerhin 19 Metern.

Hamburg nur auf Platz 20: Alstertanne hat mit 15 Metern keine Chance

Auch die Stadt Hamburg, die ja gebäudetechnisch gerne mal hoch hinaus wächst wie bei der bekannten Elbphilharmonie, reicht an den deutschen Mittelwert nicht heran: Mit gerade mal 15 Metern hat es die sogenannte „Alstertanne“, die alljährlich auf der Binnenalster in weihnachtlichem Glanz strahlt und die in diesem Jahr aus Schleswig-Holstein stammt, nur auf Rang 20 geschafft.

Aber welche Städte sind beim großen Weihnachtsbaumvergleich denn nun im vorderen Feld vertreten – und lassen die norddeutschen Tannen im Vergleich ein wenig mickrig aussehen? Das lässt sich klar beantworten: Mit einem Weihnachtsbaum kann es in Sachen Länge keiner aufnehmen. Der Spitzenreiter steht in Dortmund und kann sich mit stolzen 45 Metern „größter Weihnachtsbaum der Welt“ nennen. Allerdings ist das nur mit etwas Schummelei möglich. Denn der XXL-Baum wurde aus vielen einzelnen Bäumen zusammengesetzt.

Platz 4 für München: 25 Meter Baum schmückt den Marienplatz

Aber auch in der bayrischen Hauptstadt zeigt man in der Weihnachtszeit gerne, was man hat. Der hiesige Weihnachtsbaum am Marienplatz, der in München „Christbaum“ genannt wird, schafft es immerhin auf Platz 4. Besucher des berühmten Christkindlmarkts sollten ihn mit seiner auch noch recht stolzen Größe von 25 Metern eigentlich nicht verfehlen. Aber natürlich sollte man einen Baum sowieso nicht nach der Größe beurteilen, da gibt es doch noch so viel mehr, was eine einfache Tanne zum schönen Weihnachtsbaum werden lässt.



Nicht nur in Bayern und Norddeutschland, sondern auch überall sonst hofft man auch in diesem Jahr auf weiße Weihnachten. Ein Experte hat schon eine Prognose abgegeben.