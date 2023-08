Weil er ins Gefängnis muss: Schuhbeck tauscht Anwalt mit Vertrauten von Uli Hoeneß aus

Haftantritt steht kurz bevor

+ © Imago/dpa Letzter Halt Landsberg: Alfons Schuhbeck (l.) kann eventuell von den Erfahrungen von Uli Hoeneß (r.) profitieren. © Imago/dpa

Schon in den nächsten Tagen soll Alfons Schuhbeck seine Haft antreten. Kurz vorher hat er nun einen neuen Anwalt beauftragt - der hatte schon Bayern-Boss Uli Hoeneß geholfen.

München – Wann geht es los für Alfons Schuhbeck? Auf diese Frage gibt es bislang noch keine konkrete Antwort. Sicher ist bisher nur, dass der Star-Koch seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung „in den nächsten Tagen“ antreten muss, wie die Staatsanwaltschaft München I bestätigt. Zu drei Jahren und zwei Monaten Knast hatte das Landgericht München I den 74-Jährigen verurteilt.

Neuer Anwalt für Star-Koch: Experte für Strafrecht bereitete Uli Hoeneß auf Haft vor

Offensichtlich aber ist, dass sich Schuhbeck auf seine Zeit im Gefängnis gezielt vorbereitet. Deshalb hat er nach Informationen unserer Redaktion nun einen echten Spezialisten engagiert: Jurist Tobias Pretsch von der renommierten Münchner Anwaltskanzlei Ufer Scharf wird den Star-Koch ab sofort vertreten. Pretsch ist Fachanwalt für Strafrecht und ein ausgewiesener Experte für Haftsachen.

„Wir werden uns auch zu Ihrer Anfrage nicht äußern und kommentieren die Verlautbarungen der Staatsanwaltschaft nicht“, schreibt Pretsch auf Anfrage - fügt aber vielsagend hinzu: „Mein Lebenslauf und frühere Mandate dürften Ihnen ja bekannt sein.“ Konkret: Der Rechtsanwalt hatte für Uli Hoeneß dessen Weg aus der Haft in die Freiheit professionell vorbereitet.

München: Hoeneß-Anwalt soll Schuhbeck durch die Haftzeit begleiten

In diese Zeit fiel etwa die erste Gelegenheit für Hoeneß, das Gefängnis noch während des geschlossenen Vollzugs zu verlassen, um seine Familie zu treffen - nach nur rund drei Monate als Häftling in Landsberg. Samstags durfte er für ein paar Stunde die JVA verlassen und musste abends zurückkehren. Im September 2014 hatte sich der Vorgang ereignet, den Anwalt Tobias Pretsch juristisch begleitet hatte.

Nun soll er auch Alfons Schuhbeck helfen, der in Kürze seine Haft antreten muss - ebenso wie sein Spezl Uli Hoeneß in Landsberg. Und ebenso wie Hoeneß wegen Steuerhinterziehung.

