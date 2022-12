Tradition bleibt erhalten - Weiße Feste steigen wieder in Allach

Faschingsfeiern

+ © Achim Frank Schmidt In der Allacher Schießstätte fanden die Weißen Feste 2020 das erste Mal statt. © Achim Frank Schmidt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Phillip Plesch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Weißen Feste an Fasching waren in München eine Institution. Dann drohte ihnen das Aus, doch jetzt scheint die Zukunft gesichert.

Fasching in München hieß jahrzehntelang auch: Weiße Feste. Die Partys in der Max-Emanuel-Brauerei waren legendär. Als das Lokal vor über zwei Jahren zumachte, drohte auch deren Aus. Doch jetzt ist die Zukunft der Weißen Feste erst einmal gesichert.

Brigitta Liesabeths (58) wollte das Aus nämlich verhindern. Sie hatte die Partys in der „Maxe“ immer gern besucht und war ein großer Fan. Also schloss sie sich 2020 mit ein paar Freundinnen zusammen und organisierte ein eigenes Fest. Mit der Allacher Schießstätte von Wirt Michael Vogel fanden sie auch eine passende Örtlichkeit.

Also wurden in der Schießstätte drei berauschende Partys gefeiert. Ein Riesen-Erfolg! Traditionell kamen alle Gäste weiß gekleidet. Im Schwarzlicht leuchteten die Kostüme. Auf die Verkleidung hatten sich in den 1960er Jahren Studenten geeinigt, als die Weißen Feste in der Max-Emanuel-Brauerei ihren Ursprung feierten. Die Studenten wollten einfach nicht so viel Geld ausgeben.

Bald Weiße Feste an mehreren Orten in München?

In der Allacher Schießstätte sollen die Weißen Feste auch in dieser Saison wiederbelebt werden – um die Tradition zu bewahren. Geplant sind erst einmal sechs Weiße Feste, dazu eine bunte Party an Weiberfastnacht und ein Schwarzes Fest zum Kehraus. „Wir wissen ja noch nicht, wie es angenommen wird. Wir sind ja doch eher am Stadtrand“, sagt Liesabeths.

Platz gibt es in der Allacher Schießstätte für je 250 Feiergäste. Tickets können vorab per Mail an veranstaltungen@allacher-schiessstaette.de reserviert werden. An der Abendkasse gibt es sie dann gegen Bezahlung. Eine Karte kostet 15 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, die Party beginnt um 20 Uhr. „Am Rand werden ein paar Tische aufgestellt, falls jemand etwas essen möchte, aber es soll eher eine Tanzparty sein“, sagt die Veranstalterin. Nach dem großen Erfolg mit den ersten Weißen Festen in Allach hatte sie diese Aufgabe an der Schießstätte fest übernommen.

Die neuen Pächter im Max Emanuel um Wirt Konstantin Schottenhamel (30) freuen sich, dass die Tradition wiederbelebt wird. „Weiße Feste kann jeder machen. Wir haben dazu derzeit keine konkreten Planungen laufen, schließen aber auch nicht aus, dass die Weißen Feste auch hierhin zurückkehren.“ Anders als vor dem Umbau ist der frühere Festsaal mittlerweile aber Teil des regulären Gaststättenbetriebs.