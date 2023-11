Weiße Weihnachten in München: Experte erklärt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr ist

Von: Lucas Sauter Orengo

Drucken Teilen

Sind die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr besonders hoch? Experte Alban Burster erklärt, wie wahrscheinlich schneereiche Festtage heuer sind.

München - Der Winter hat in Bayern voll Einzug erhalten. Seit geraumer Zeit schneit es in weiten Teilen des Freistaats, teilweise so ergiebig, dass gar Schulen schließen mussten. In München fielen die ersten Flocken bereits vor einigen Tagen, am letzten November-Tag fällt die weiße Pracht wieder ergiebig vom Himmel. Diesmal, um erst einmal zu bleiben, wie Experte Dominik Jung jüngst erklärte. Zum Start in die Adventszeit kommt das Winter-Wetter für viele Menschen gerade recht. Doch wie lange dauert die kalte Witterung jetzt an? Reicht es gar für die erste weiße Weihnacht seit vielen Jahren?

Chancen auf weiße Weihnachten: Experte erklärt, wie die Lage für München in diesem Jahr ist

Der Winter hat in diesem Jahr früh Einzug erhalten. Doch wie stehen die Chancen auf weiße Weihnacten? (Symbolbild) © Sylvio Dittrich/Imago

Alban Burster, Meteorologe von wetter.com, erklärt gegenüber unserer Redaktion, wie die Chancen auf ein weißes Fest in München aktuell stehen. Klar ist, so Burster, dass das winterliche Wetter aktuell erst einmal bleibt. „Allerdings ist noch nicht absehbar, ob sich dieser Schnee dann auch bis zum Weihnachtsfest hält. Zwar bleibt uns die kalte Winterluft erhalten, aber eine Milderung bis Weihnachten wird es ziemlich wahrscheinlich geben,“ so der Experte weiter.

Weiße Weihnachten in München wahrscheinlich? Experte mit ernüchternder Aussage

Bis zum Weihnachtsfest würden die Würfel dann neu geworfen werden, was eine seriöse Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt, knapp drei Wochen vor Weihnachten, schwierig mache. Dennoch verrät der Experte seine ganz persönliche Einschätzung, was Schnee zu den Feiertagen angeht. Und die dürfte vielen wenig Freude machen. „Wenn ich dazu eine persönliche Meinung abgeben müsste, dann würde ich sagen, dass Weihnachten grün und eher mild verläuft.“ Bleibt also abzuwarten, wie der Frühstart in den Winter heuer weitergeht. Winterfreunde können sich jedenfalls bereits jetzt über die weiße Pracht freuen – sogar in der Landeshauptstadt.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.