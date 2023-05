„Teils mehrstündiger Starkregen“: Neue Dauerregen-Welle trifft Region München – Schneefallgrenze sinkt weiter

Von: Tanja Kipke

Nasses, ungemütliches Wetter kündigt sich für Münchens Region an. Dauerregen steht auf dem Programm. In den Alpen werden 25 Zentimeter Neuschnee erwartet.

München – Als hätte es in den letzten Tagen nicht schon genug geregnet in München und Region warnt der DWD erneut vor Dauerregen. Die amtliche Warnung gilt vorerst von Dienstag, 12 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr. Betroffen sind alle Landkreise südlich von München. Auch wenn das Stadtgebiet laut Warnkarte knapp nicht betroffen scheint, sagen sämtliche Wetterportale dennoch Schauer voraus.

DWD warnt vor Dauerregen in Münchens Region: „Niederschlagsmengen bis 50 l/m² erwartet

In der Warnung des DWD heiß es: „Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen bis 30 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 50 l/m² erreicht.“ Schuld am nassen Wetter sei ein „kräftiges Tief“, welches am Dienstag sehr feuchte Luft in den Süden Bayerns lenkt. „Gleichzeitig strömt mit einer Kaltfront von Nordwesten kühlere Luft zu den Alpen, wo sich eine Staulage einstellt.“ Bedeutet: Die Schneefallgrenze sinkt weiter.

Nächstes Tief trifft Bayern: Münchens Region wird vom Dauerregen heimgesucht. © Felix Hörhager/dpa/Screenshot DWD (Merkur.de-Collage)

Oberhalb von 1500 Meter erwartet der DWD 10-15 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen sogar um die 25 Zentimeter. „In der Nacht zum Mittwoch zum Teil bis nahe 1000 Meter sinkende Schneefallgrenze, oberhalb davon bis Mittwochvormittag 1-5 Zentimeter Neuschnee“, heißt es weiter.

Gewitter in Schwaben erwartet: „Teils mehrstündiger Starkregen“

Auch im Rest von Bayern wird es ungemütlich. Der DWD sagt für Schwaben und Bayerischen Wald vereinzelt Gewitter mit Starkregen voraus. Auch abseits von Gewittern sei „teils mehrstündiger Starkregen“ möglich.

Das Tief bringt nicht nur feuchte, sondern teil auch kühle Luft in den Süden Bayerns. Dadurch sinken die Temperaturen auf 13 Grad in München. Erst am Wochenende steigen die Werte wieder über die ersehnten frühlingshaften 20 Grad. (tkip)

