Weniger Gas aus Russland für München: Grüne und SPD wollen Atommeiler Isar 2 nun doch länger laufen lassen

Von: Sascha Karowski

Dampfender Gigant: Der Kühlturm des Kernkraftwerks Isar 2 bei Landshut © Klaus Leidorf, in: Hoch über Bayern Band 2 / Volk Verlag

Russland wird Deutschland weniger Gas durch Nord Stream 1 liefern. Um ein mögliches Defizit aufzufangen, wollen nun auch die Grünen in München das Atomkraftwerk Isar 2 weiterlaufen lassen - aber nur kurz.

München - Nach der heute abgeschlossenen Wartung einer Turbine sind die Gaslieferungen aus Russland über Nord Stream 1 lediglich gedrosselt wieder aufgenommen worden. Dadurch wird ein Befüllen der Gasspeicher für den kommenden Winter deutlich erschwert, schreiben die Münchner Grünen in einer Mitteilung.

Weiterbetrieb von Isar 2: Generell wollen die Grünen am Atomausstieg festhalten

Auch die Drohungen des russischen Präsidenten ließen befürchten, dass sich die bereits bestehende Knappheit von Erdgas in Deutschland noch einmal verschärfen werde. In diesem Zusammenhang wird bereits seit einiger Zeit ein Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke diskutiert, darunter Isar 2, an dem die Stadtwerke München einen Anteil von 25 Prozent halten. Das Kraftwerk hätte Ende 2022 vom Netz gehen sollen.

Einen generellen Weiterbetrieb lehnen die Grünen ab. „Der von manchen Parteien geforderte Weiterbetrieb der Atomkraftwerke durch die Beschaffung von neuen Brennstäben sei eine politische Nebelkerze, sagt Grünen-Chef Joel Keilhauer. „Dies würde mindestens zwölf bis 18 Monate dauern – falls sich kurzfristig überhaupt ein Hersteller findet, der kein russisches Uran verwendet. Ganz zu schweigen von neuem Atommüll, der verursacht wird und möglichen Sicherheitsrisiken bei einem Weiterbetrieb über mehrere Jahre.“

Weiterbetrieb von Isar 2: Fraktions-Chef Dominik Krause will Streckbetrieb prüfen lassen

Jedoch sei die aktuelle Situation nun besonders und erfordere besondere Maßnahmen, ergänzt Grünen-Fraktionschef Dominik Krause. Die Bundesregierung solle eine erneute Bewertung eines Streckbetriebes von Isar 2 vornehmen. „Dabei würden die bereits genutzten Brennelemente für einige Monate weiterverwendet, ohne dass neuer Atommüll entsteht. Laut uns vorliegenden Informationen könnten dadurch bis zu fünf Terrawattstunden Strom produziert werden.“ Zum Vergleich: Die Stadt München verbraucht im Jahr circa sieben Terrawattstunden Strom.

Zudem sei laut Krause zu berücksichtigen, dass die Stadtwerke sich durch Umrüstungen derzeit darauf vorbereiten, die Münchner Fernwärmeversorgung nahezu ohne Gas bereitzustellen. „Dies würde ein großes Einsparpotential für Erdgas bedeuten. Dieser Weg wäre aber nur möglich, wenn die entsprechenden Strommengen, die sonst in den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen der Stadtwerke produziert werden, andernorts bereitgestellt werden.“

Weiterbetrieb von Isar 2: Bürgermeisterin Habenschaden kritisiert die CSU - „Ausbau verschlafen“

Die Verlängerung des Betriebs von Isar 2, wenn auch nur für wenige Monate, widerspreche zwar den politischen Zielen der Grünen. „Doch wir stehen auch in der Verantwortung, die Energieversorgung für alle sicherzustellen. Angesichts der uns vorliegenden Informationen halten wir es daher in der aktuell sehr angespannten Versorgungslage für notwendig zu prüfen, ob ein Streckbetrieb zu einer Entspannung beitragen kann.“

Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden kritisiert vor allem die CSU, die „Bayern von russischer Energie abhängig gemacht“ habe. Kein anderes Bundesland habe 2021 annähernd so viel Gas und Öl aus Russland importiert. „Gleichzeitig wurde durch die Staatsregierung der Ausbau von Erneuerbaren Energien verschlafen oder, beispielsweise durch die 10h-Regel, aktiv verhindert. Das rächt sich jetzt.“

Bayern sei nun auf Stromimporte aus den anderen Bundesländern angewiesen. Sollte der Stresstest des Bundeswirtschaftsministeriums ergeben, dass München ein Engpass bei der Stromversorgung droht, dürfe ein Streckbetrieb von Isar 2 kein Tabu sein. „Die Versorgungssicherheit der Münchner steht für mich als Bürgermeisterin an oberster Stelle.“

Aufsichtsrat Stadtwerke München: OB Dieter Reiter soll Bund auffrodern, Streckbetrieb zu prüfen

Das sieht auch OB Dieter Reiter (SPD) so. Durch den Streckbetrieb würde zumindest ein Beitrag geleistet, um auch im Fall einer weiteren Verschärfung der Situation die Versorgungslage der Münchner Bürger zu entspannen.

Grundsätzlich sei zunächst erfreulich, dass durch Nord Stream 1 nun offenbar wieder Gas geliefert werde. „Es bleibt aber leider nach wie vor unsicher, wie verlässlich das ist und welche Mengen uns in den nächsten Monaten erreichen werden.“ Der Aufsichtsrat der SWM habe auf seinen Vorschlag hin beschlossen, dass „ich an die Bundesregierung herantrete und sie auffordere, unter anderem die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Streckbetrieb für das AKW Isar 2 zu schaffen“.