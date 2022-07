No-Angels-Auftritt in München sorgt für mächtig Verwunderung: „Wenn man denkt, dass man alles gesehen hat ...“

Von: Lukas Schierlinger

Die No Angels rühren die Werbetrommel für ihre anstehende Tour. In München an einem durchaus bemerkenswerten Ort.

München - Über fünf Millionen verkaufte Tonträger, vier Nummer-Eins-Hits in den deutschen Charts, mehr als 20 Musikpreise im Trophäenschrank: Die No Angels haben in ihrer seit dem Jahr 2000 währenden Karriere namhafte Bühnen geentert. Am Sonntag (10. Juli) ließ es die Girl-Band erneut krachen - an einem Ort, der zunächst wenig Glamour-Faktor versprüht.

München: No-Angels-Konzert in Baumarkt - Werbung für anstehende Tour

„Sachen, von denen ich nicht erwartet hätte, dass ich sie je erlebe: No-Angels-Konzert in einem Münchner Baumarkt“, beschreibt ein Twitter-User das unerwartete Erlebnis. Beschilderung und Aufbau lassen vermuten, dass es sich bei der Eventlocation um eine Filiale des Hauses Hagebau handelt.

Die erfolgreichste Girl-Band Kontinentaleuropas beginnt im Herbst 2022 ihre große „Celebration-Tour“. Auftritte sind in insgesamt elf deutschen Städten geplant, am 2. Oktober ist München (20 Uhr, Zenith) an der Reihe. Im Vorfeld rühren die No Angels kräftig die Promo-Trommel - wovon sich die Zuhörer im Baumarkt überzeugen konnten. Anlass der Zusammenkunft war die Premierenfeier für die Amazon-Prime-Serie „Damaged Goods“.

No-Angels-Auftritt sorgt für Verwunderung: „Wenn man denkt, dass man alles gesehen hat ...“

Über ihren Instagram-Kanal haben die No Angels reichlich Impressionen der Show geteilt. Und vor allem während des Pop-Klassikers „Daylight in Your Eyes“ scheinen sich die anwesenden Zuhörer zwischen den Heimwerker-Regalen ausreichend vergnügt zu haben.

Einen Twitter-Kommentator ließ der Auftritt allerdings sprachlos zurück: „Wenn man denkt, dass man alles gesehen (oder gehört) hat.“ Bitterer die Einschätzung eines weiteren Users: „Die (die Band, d. Red.) gibt es noch, man lernt nie aus.“

Die No Angels waren im Jahr 2000 im Zuge der ersten deutschen Staffel der Castingshow „Popstars“ entstanden. Die Gründungsmitglieder Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls treten heute wieder gemeinsam auf, Vanessa Petruo hatte die Combo schon im Jahr 2003 verlassen.