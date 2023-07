„Publikum ist sehr aggressiv“: Ausschreitungen beim „Rolling Loud“-Festival – Polizei dachte über Abbruch nach

Das „Rolling Loud“-Festival in München sorgt für die nächste Schock-Meldung. Nachdem ein Wellenbrecher von Fans gestürmt wurde, muss das Festival erneut unterbrochen werden.

Update vom 8. Juli, 22:17 Uhr: Wie ein Sprecher gegenüber der SZ mitteilt, habe sich die Stimmung auf dem Rolling Loud“-Festival am Abend beruhigt. Es sehe nicht danach aus, „dass es noch mal hochkocht“. Die Beamten würden sich wieder zurückziehen.

„Publikum ist sehr aggressiv“: Ausschreitungen beim „Rolling Loud“-Festival – Polizei denkt über Abbruch nach

Update vom 8. Juli, 20:21 Uhr: Die Stimmung auf dem Festival scheint weiterhin aufgeheizt zu sein. „Das Publikum ist sehr aggressiv“, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber der SZ. Auch am Samstag seien, genau wie am Tag zuvor, Flaschen und Steine geschmissen worden. Veranstalter und Polizei hatten sich nach der Unterbrechung am Nachmittag dazu entschieden, das Festival weiterlaufen zu lassen. Doch seit dem frühen Abend denken die Beamten über einen kompletten Abbruch nach, wie die Süddeutsche schreibt.

Update vom 8. Juli, 18:33 Uhr: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, geht das Festival nach der Unterbrechung weiter. Die Polizei zeige mittlerweile verstärkte Präsenz. Ob es bei dem Platzsturm zu Verletzten kam ist nach wie vor unbekannt.

Wieder Ausschreitungen: „Rolling Loud“-Festival in München muss nach Platzsturm erneut unterbrochen werden

Erstmeldung vom 8. Juli 2023:

München – Bereits am Freitag, 7. Juli, brach auf dem „Rolling Loud“-Festival in München Chaos aus. Viele Besucher beschwerten sich über die schlechte Organisation und einige Chaoten führten sich berichten Zufolge asozial auf. Nachdem Steine Richtung Bühne flogen und mehrere Securitys verletzt wurden, wurde eine der beiden Bühnen geschlossen.

„Rolling Loud“-Festival in München nach Platzsturm erneut unterbrochen

Doch auch am zweiten Tag ging es wild weiter. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, kam es wieder zu Ausschreitungen. Hunderte Zuschauern sollen Teile der Stage vor einer Bühne überrannt haben. Die Veranstalter mussten am Samstagnachmittag das Festival erneut unterbrechen.

Laut der SZ wurde die Stimmung im Bereich vor den Wellenbrechern und Einlässen immer aggressiver. Sicherheitsmitarbeiter hatten wohl Mühe, die Lage zu beruhigen. Einige Besucher kletterten offenbar auf Container, um sich Zugang zu verschaffen. Auf den Leinwänden wurde dann die Nachricht verbreitet, dass das Festival vorerst unterbrochen sei, wie man auf Videos in den sozialen Medien sehen konnte.

Die Veranstalter mussten sich in der Folge mit einer Ansprache an die Besucher richten. Auf TikTok berichtet eine Besucherin von einer Massenpanik: „Jetzt gibt es die ganze Zeit Ansagen: Wenn die Leute nicht kooperieren, wird alles verbarrikadiert und geschlossen. Es kann nicht sein, dass 2000 Leute den Tag von allen versauen. Es ist grad niemand auf der Bühne und die Leute rennen immer noch nach vorne.“

Auch auf Twitter wird am Samstag wieder Kritik an den Veranstaltern laut. Von einem User heißt es: „Rolling Loud so schlecht organisiert“.