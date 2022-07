München mit zwei Bädern unter den Top 5 der meistgesuchten Freibäder Deutschlands

Von: Nadja Pohr

Das Schyrenbad belegt Platz fünf im Ranking der meistgesuchten Freibäder Deutschlands. Auf Platz zwei schaffte es das Ungererbad in Schwabing-Freimann. © Tobias Hase/dpa

Ein Verbraucherportal hat die Online-Suchanfragen nach Freibädern in Deutschland ausgewertet. Bayern geht in dem Ranking als Gewinner hervor.

Regensburg/München – Der Sommer in Bayern ist eingetroffen. Seit Wochen ist die Hitze mit Temperaturen von über 30 Grad ein ständiger Begleiter im Alltag. Dagegen hilft nur eins: Eine Abkühlung im Freibad. Das Verbraucherportal vergleich.org nahm dies zum Anlass, einmal zu checken, nach welchen Freibädern in Deutschland die Menschen im Internet am meisten suchen. Bayern geht dabei als großer Gewinner hervor.

Platz 1 geht nach Regensburg: Westbad ist das meistgesuchte Freibad Deutschlands

Mithilfe der monatlichen Online-Suchanfragen hat vergleich.org eine Auswertung erstellt: Welches Freibad wird online am häufigsten gecheckt? Mit 103.330 Anfragen geht der erste Platz klar nach Regensburg, und zwar an das Westbad. Das Freibad hat für Jung und Alt viel zu bieten. Unter anderem gibt es dort ein Erlebnisbecken mit Rutsche, Wasserschaukel und einer Grotte, einen Sprungturm sowie ein schön angelegtes Kinderbecken.

Der erste Platz geht klar nach Regensburg: Das Westbad Regensburg hat für Jung und Alt viel zu bieten. © Screenshot Facebook/das.Stadtwerk.Regensburg/Westbad Regensburg

Auch der zweite Platz geht nach Bayern: Das zweite meistgesuchte Freibad in der Bundesrepublik ist das Ungererbad in München (84.380 Online-Suchanfragen). In Schwabing-Freimann erstreckt sich zudem mit fast 90 Meter Länge eines der längsten Freibadbecken Deutschlands. Auf dem dritten Platz ist mit 69.230 das Brentanobad in Frankfurt - das größte Freibad Europas. Auf dem vierten Platz ist das Sommerbad Kreuzberg in Berlin (68.480) und der fünfte Platz liegt erneut in der bayerischen Landeshauptstadt - das Schyrenbad in München (64.250).

Umfragen-Gewinner: Bayern dominiert in aktuellen Rankings

Fünf von den zehn ausgewerteten Freibädern im Ranking befinden sich in Bayern. Generell ist der Freistaat häufig ein Umfragen-Gewinner. In einer Auswertung der lebenswertesten Kleinstädte Deutschlands liegen gleich 23 von 30 in Bayern. Ganz vorne mit dabei sind unter anderem Planegg, Oberhaching, Neubiberg und Dingolfing.

