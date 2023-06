Deutscher Miet-Vergleich: TV-Beitrag zeigt schonungslos auf, wie wenig man in München für sein Geld kriegt

Von: Leyla Yildiz

Wohnen in München ist teuer. Das zeigt mal wieder ein Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland. © Foto: Imago Images/Westend61/tz.de-Collage

In München sind die Mieten für Wohnungen besonders teuer. Das zeigt ein Vergleich mit drei weiteren Regionen in Deutschland.

München - Wohnen in Deutschland ‒ das ist nicht erst seit der Inflation ein dauerhaftes Stressthema. Rückblickend steigen die Miet- und Kaufpreise in der Bundesrepublik schon seit vielen Jahren stetig an. Ein Thema, das die Menschen immer mehr belastet.



Dabei ist das schon lange nicht mehr überraschend. Besonders in der bayerischen Landeshauptstadt München. Das zeigt ein Beitrag des Galileo Magazins von ProSieben. Darin werden vier Miet-Haushalte im Norden, Osten, Süden und Westen der Bundesrepublik, die ungefähr gleich viel für ihre Kaltmiete bezahlen, verglichen - für den Süden geht München an den Start. In der Stadt soll allerdings schon ab 1. Juni eine neue Regelung greifen, die den Mieter mehr in Schutz nimmt.

München: Mietenvergleich im Norden, Osten, Süden und Westen Deutschlands

Alexander Gold, ein 22-jähriger Erzieher, zahlt für seine 36 Quadratmeter große Einzimmerwohnung im Münchner Stadtteil Nymphenburg 980 Euro warm ‒ kalt sind das 780 Euro. Sprich, 22 Euro pro Quadratmeter. Neben seinem Hauptberuf arbeitet Gold noch in einem Basketballladen und versucht sich ein Standbein als Youtuber aufzubauen. Ansonsten könnte er sich die Wohnung nicht leisten. Insgesamt gibt Alexander Gold 40 Prozent seines monatlichen Einkommens für die Warmmiete aus - 30 Prozent sollten es jedoch einer Faustregel zufolge sein. Einen Bonus hat er aber: Zu seiner Wohnung gehört ein kleiner Garten.

Familie Strobel aus Chemnitz in Sachsen kommt im Vergleich dazu besser weg. Die dreiköpfige Familie, bestehend aus Mama Sandra, Papa Thomas und Sohn Theo, wohnt in einer Vierzimmer-Altbauwohnung mit 140 Quadratmeter. Alles in allem zahlen die Strobels für die zentrumsnahe Wohnung eine Warmmiete von 1099 Euro, kalt 799 Euro. Abstriche müssen sie dafür beim Internet machen. Laut Thomas Strobel ist das Thema Breitband in Chemnitz sowieso schwierig. Die Familie gibt nach Aussage des Galileo-Beitrags insgesamt 22 Prozent an Warmmiete für die Wohnung aus. Grund für die niedrigen Mieten in Chemnitz ist die Wiedervereinigung. Die Stadt hatte nach dem Mauerfall viel Leerstand zu beklagen, weshalb die Preise für Immobilien fielen.

Wohnung mieten in München und Rest Deutschlands: Rund 19,9 Millionen Hauptmieterhaushalte

Insgesamt gibt es in Deutschland der letzten kleinen Volkszählung zufolge, dem Mikrozensus 2022, rund 19,9 Millionen Hauptmieterhaushalte. Durchschnittlich mussten die Mieter in der Bundesrepublik 27,8 Prozent für ihre Miete ausgeben. Die sogenannte Mietbelastungsquote ist allerdings unterschiedlich ‒ beispielsweise basierend auf der Größe des Wohnortes. Hier eine kurze Vergleichsübersicht (aus dem Mikrozensus) von Klein-, Mittel- und Großstädten im Durchschnitt:

Bruttokaltmiete im Durchschnitt pro Quadratmeter Mietbelastungsquote im Durchschnitt Großstädte 9,60 Euro 28,9 Prozent Mittelstädte 8,20 Euro 27,6 Prozent Kleinstädte 7,50 Euro 25,9 Prozent

Mietenvergleich: Westen und Süden Deutschlands teurer, Norden und Osten günstiger

Carina Kolici lebt in Radevormwald in Nordrhein-Westfalen und fällt sogar unter die durchschnittliche Bruttokaltmiete pro Quadratmeter einer Kleinstadt. Sie zahlt laut des Galileo-Beitrags 6,90 Euro, hochgerechnet auf ihre 102 Quadratmeter Dreizimmerwohnung hat sie eine Kaltmiete von 740 Euro. Insgesamt, mit Nebenkosten, die sich mit nur 120 Euro sehr im Rahmen halten, liegt sie bei einer Warmmiete von 860 Euro. Ihrem Gehalt entsprechend hat Carina Kolici eine Mietbelastungsquote von 34 Prozent.

Im Galileo-Vergleich kommt die vierköpfige Familie Pagels aus Ostrohe (Schleswig-Holstein) an der Nordsee mit einem monatlichen Budget von 750 Euro kalt, wohl am besten weg. Sie leben in einem Einfamilienhaus mit fünf Zimmern auf 100 Quadratmetern und eigenem Garten (800 Quadratmeter). Bevor die Pagels dort eingezogen sind, wurde das Haus noch kernsaniert. Somit durften sie schon im Vorfeld bei der Gestaltung der Räume und der Einteilung mitreden. In der 30 Prozent-Rechnung kommen die Pagels mit einer Warmmiete von 1050 Euro auf 21 Prozent Mietbelastungsquote.

Fazit des Vergleichs: Wie viel jeder am Ende des Monats für Miete aufbringen muss, hängt sowohl von der Region, als auch von der Größe des Wohnortes ab. Im Norden und Osten sind die Mieten meist niedriger, während die Menschen im Süden und Westen etwas tiefer in den Geldbeutel greifen müssen. (ly)

