Letztes „Wetten, dass …?“ mit Gottschalk: Ehemaliger Wettkönig spricht über sein Erlebnis in der Kult-Show

Von: Stefan Weinzierl

Mit seinem Labrador Lucky schlabberte Tim Vetter aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn sich 2007 zum Wettkönig. © Martin Schutt

Mit einer völlig verrückten Idee ist Stuntman und Filmemacher Tim Vetter (54) 2007 in der Kult-Show „Wetten dass …?“ Wettkönig geworden. Zur letzten Show erinnert er sich.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Entertainer Thomas Gottschalk wird heute Abend zum letzten Mal „Wetten, dass …?“ moderieren. Wie es mit der Samstagabendshow weitergeht, die vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren über Deutschland hinaus Kultstatus erlangte und mit seinen verrückten Wetten zum Teil weit über 20 Millionen Zuschauern vor die TV-Geräte lockte, ist unklar. Der Stuntman und Filmemacher Tim Vetter (54) aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist 2007, damals lebte er noch in Tutzing (Kreis Starnberg), mit einer völlig verrückten Idee Wettkönig geworden: Er wettete, aus einer Schüssel schneller Wasser schlabbern zu können als sein Labradorrüde „Lucky“ – und verlor. Die Teilnahme an der Show ist für ihn ein unvergessliches Erlebnis. Dass „Wetten dass...?“ eine Zukunft hat, glaubt er aber nicht.

Wie sind Sie auf die irre Idee gekommen, gegen Ihren Hund um die Wette zu schlabbern?

Vetter: Bei mir zu Hause war es damals üblich, dass mein Hund „Lucky“ aus seiner Schüssel geschlabbert hat, während ich selbst am Tisch gesessen und gegessen habe – oft eine Schale mit Kellog’s Smacks. Da habe ich „Lucky“ zugeschaut, ihn nachgemacht und ohne Löffel die Schüssel ausgeleckt. Das hat meine damalige Frau sehr irritiert, aber so bin ich halt gewesen. Dabei habe ich gesehen, dass ich mithalten kann und daraus ist die Wette entstanden.

Ist Stuntman und Filmemacher: Tim Vetter. © privat

Es war nicht die einzige Wett-Idee, die sie hatten.

Vetter: Nein, es war nur eine von vielen verrückten Wetten, die ich eingereicht habe. Ein paar Stunt-Geschichten eben. Ich hatte beispielsweise die Idee, dass ich in zwei Kilometern Entfernung das Projektil einer abgeschossenen Waffe auffange oder Klopapier so falte, dass ich mich daran mehrere Meter hochhangeln kann. Ein anderer Kandidat schaffte es mit einer ähnlichen Toilettenpapier-Wette später sogar in die Sendung.

Aber Sie haben es mit der Hunde-Wette geschafft.

Vetter: Ja, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Als man mich kontaktierte, war ich völlig überrascht, dass ich ausgerechnet die Hunde-Wette machen sollte.

Die Sie in der Sendung letztlich verloren haben.

Vetter: Ja. Aber bei den zwei Proben vorher habe ich noch gegen „Lucky“ gewonnen. Dass zeigt, dass es nicht unmöglich war.

Wie kann es eigentlich sein, dass ihr Labrador so schnell so viel Wasser trinken konnte?

Vetter: Ich habe die Wette ursprünglich mit Buttermilch vorgeschlagen, aber die Verantwortlichen fanden, dass es besser wäre, wenn Lucky und ich Wasser schlabbern. Dann kam ich auf die Idee, ihm Wurstwasser zu geben, damit er das auch schleckt.

Trotz der Niederlage sind Sie Wettkönig geworden...

Vetter: ...und habe 5000 Euro bekommen. Verrückt, nicht? Aber die Leute waren von der Wette eben total begeistert. Nach der Show brach die Hölle los. 13 Millionen Zuschauer hatten damals die Sendung gesehen. Drei Fernsehsender waren im Anschluss bei mir, unzählige Zeitungen haben angerufen. Überall liefen Beiträge rauf und runter. Aus der Spaß-Wette wurde eine Wissenschaft gemacht. Ich sollte sogar mit meinem Hund beim chinesischen „Wetten dass...?“ auftreten. Das habe ich aber abgelehnt. Dass die Leute alle so durchdrehen, hätte ich nie gedacht.

Ihre Wettpatin war damals Sängerin Céline Dion.

Vetter: Ja, eine tolle Frau. Sie kam damals zu uns, hat „Lucky“ gestreichelt und erzählt, dass sie sich auch gerne einen Hund anschaffen würde. Sie war ganz hin und weg von „Lucky“.

Superstar Celine Dion war Vetters Wettpatin. © Jan Woitas

Wie haben Sie damals Thomas Gottschalk erlebt?

Vetter: Der war immer supernett und auch total entspannt. Es gab ein Vorab-Treffen mit allen Wett-Kandidaten. Da hat er mit uns Kaffee getrunken und wir haben uns unterhalten. Er hat uns nicht merken lassen, dass es ein Pflichttermin für ihn war. Und was ihn als Moderator schon immer ausgezeichnet hat: Er ist einfach authentisch, redet frei Schnauze.

Ist die Sendung „Wetten dass...?“ ohne Thomas Gottschalk überhaupt vorstellbar?

Vetter: Das weiß ich nicht. Aber ich denke sowieso, dass die Sendung durch ist. Das ganze Konzept ist nicht mehr zeitgemäß.

„Redet frei Schnauze“: Kult-Moderator Thomas Gottschalk © Jan Woitas

Über Jahrzehnte war es aber die Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen.

Vetter: Zu den Erfolgszeiten von „Wetten dass...?“ gab es auch noch keine oder nicht so viele Privatsender und kaum andere große Samstagabendshows. Was wolltest du also gucken? Es gab eigentlich nichts anderes.

Das klingt nicht so, als ob Sie ein wirklicher „Wetten dass...?“-Fan sind oder waren.

Vetter: Als Kind und Jugendlicher habe ich es öfters angeschaut. Zu den Zeiten von Moderator Frank Elstner und auch die ersten Sendungen mit Thomas Gottschalk. Später nur noch gelegentlich. Aber – ehrlich gesagt – haben mich immer nur die Wetten interessiert. Das war und ist das Herzstück der Sendung. Das ganze Drumherum fand ich eher langweilig. Wenn irgendwelche internationalen Stars nur noch Werbung für ihre Filme oder Alben machen. Das hat auch irgendwann die Zuschauer nicht mehr interessiert.

