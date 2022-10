Viel Sonne in München: Was kommt nach dem Höhenflug des goldenen Oktobers?

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das goldene Oktober-Wetter erfreut momentan die Bayern. Temperaturen um die 20 Grad sind drin. Was bringen die nächsten Tage? Die Prognose im Überblick.

München – „Heute Nachmittag neben einigen Wolkenfeldern viel Sonne, örtlich aber auch beständiger Hochnebel. Maximal 16 Grad im Frankenwald und bis 21 Grad im Chiemgau“, lautet die Bayern-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Freitag, den 7. Oktober. Bereits in den letzten Tagen erfreuten sich die Bayern über ein kleines Sommer-Comeback.

Am Wochenende kühlt es etwas ab, der Samstag wird regional ganz schön nass. Am Sonntag zeigt sich dann die Sonne wieder. In Franken wird es zudem deutlich ungemütlicher, eine Kaltfront ist im Anmarsch.

Wetter in Bayern: Goldener Oktober lässt Temperaturen steigen

Wirft man einen Blick auf die Wetterprognosen des Wochenendes, sind sich die Portale für Bayern einig. Der Samstag wird bewölkt, vielerorts könnte es sogar regnen. Am Sonntag strahlt dann die Sonne im ganzen Freistaat wieder vom Himmel. Jedoch nur mit Höchsttemperaturen um die 16 Grad. Ein Überblick über das Wetter am Wochenende (wetter.com):

Samstag, 8. Oktober Sonntag, 9. Oktober München: 16 Grad, bewölkt und Regen 15 Grad, sonnig und windig Bayreuth: 16 Grad, bewölkt 15 Grad, sonnig Würzburg: 17 Grad, sonnig 16 Grad, sonnig Regensburg: 16 Grad, bewölkt und Regen 16 Grad, sonnig Augsburg: 15 Grad, bewölkt und Regen 15 Grad, sonnig und windig

In München halten sich die Temperaturen auch in der nächsten Woche stabil bei um die 15 Grad. Regnen soll es laut wetter.com in der folgenden Woche in der Landeshauptstadt gar nicht. Die Münchner erwartet viel Sonnenschein, ab und zu kämpft sich ein kräftiger Wind durch.

Spätsommerliche Temperaturen beglücken aktuell die Bayern. Droht dem goldenen Oktober das Ende? © Frank_Leonhardt/dpa

Wetterprognose für Bayern: Droht nach goldenem Oktober der Wetterumschwung?

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net geht in seinem neuesten Video der Frage nach, ob es auch in diesem Jahr bereits Mitte Oktober zu Schnee und Sturm in Deutschland kommt. Um die Spannung vorweg zu nehmen: Nein, es scheint keinen Wintereinbruch im Oktober zu geben. In der nächsten Woche wird es laut Jung zwar tatsächlich etwas kühler und nasser, von einem Wetterumschwung kann aber noch lange nicht die Rede sein. Geschweige denn von Schnee.

Die Temperaturen pendeln in Bayern zwischen Höchstwerten von 13 und 17 Grad. Insgesamt soll der Oktober sogar ein Grad wärmer werden, als das Klimamittel der letzten Jahre. Zumindest bis zum 19. Oktober brauchen die Bayern ihre Schneeklamotten also noch nicht auspacken, wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten. (tkip)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.