„Dampfluft“ führt zu schweren Gewittern über Bayern: Großer Hagel und Orkanböen angekündigt

Am Montag kann es heftig krachen in weiten Teilen Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Süden und Osten.

München – Eine Kaltfront ist auf dem Weg nach Bayern. Sie trifft zwar nicht am heutigen Montag, 27. Juni, ein, schickt aber schon erste Vorboten in den Freistaat. Diese vertragen sich so gar nicht mit der aufgeheizten Luft des Wochenendes. Die Kollision der beiden Luftmassen wird deshalb im Laufe des Tages in weiten Teilen Bayerns zu schweren Gewittern führen. Auch das Gebiet rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist betroffen.

Wetter in Bayern: Ab Nachmittag Gewitter in der Südosthälfte des Freistaats

Das Tief „Rebecca“ samt dazugehöriger Kaltfront macht sich auf den Weg nach Bayern. Im Schlepptau hat es dabei ein „kleines Gewittertief“, schreibt wetteronline.de. Weiter heißt es, „in der ‚Dampfluft‘ bilden sich im Tagesverlauf zwischen der Ostsee und den Alpen vermehrt Gewitter“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht hingegen nicht nur von einem kleinen Gewittertief. Hier warnt man schon vor schweren Gewittern, die im Laufe des Nachmittags über Bayern hinwegziehen können.

+ Im südöstlichen Teil Bayern drohen heute schwere Gewitter. © Screenshot DWD

Besonders betroffen ist hierbei der Südosten des Freistaats. Auch rund um Garmisch-Partenkirchen und dem Schloss Elmau, wo sich derzeit die Politik-Elite der Welt aufhält, kann es nicht nur am Verhandlungstisch ordentlich krachen. Ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein kann es zu Unwettern mit Starkregen mit Mengen um die 30 Liter auf den Quadratmeter in einer Stunde kommen. Dazu kann es hageln. Schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 km/h sagt der DWD vorher. „Punktuell auch extremer Starkregen über 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel um 3 cm und orkanartige Böen um 110 km/h nicht ausgeschlossen. Schwerpunkt wahrscheinlich Süd-, in der Nacht Ostbayern.“

Wetter in Bayern bleibt wechselhaft – immer wieder Gewitter und Regen

Die kommenden Tage werden ähnlich verlaufen. Die Hitze des Wochenendes ist jedenfalls erst einmal vorbei. Am Dienstag steigt das Thermometer in München nicht über 24 Grad. In der Südhälfte greift sich Passau mit 27 Grad den Platz an der Spitze. Im Norden liegt Bamberg und Schweinfurt mit 28 Grad ganz vorn (Werte: wetteronline.de). Unwetter sind – bis auf den äußersten Norden – in ganz Bayern möglich. Auch am Mittwoch ändert sich nicht viel an der wechselhaften Wetterlage. Erst am Wochenende stellt sich wieder ein wenig Beruhigung ein. (tel)

