Unwetter-Marathon in Bayern: Meteorologe warnt vor Tornados und Platzregen

Von: Thomas Eldersch

Die Bullenhitze scheint erstmal vorbei zu sein. Dafür steht dem Freistaat diese Woche ein Mix aus Sonne und Gewittern bevor. Es kann sogar zu Tornados kommen.

München – Die große Hitze scheint vorerst vorüber zu sein. Der Sonntag (19. Juni), und damit auch der letzte Pfingstferientag, geizte nicht mit Topwerten und Rekorden. Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh war Kitzingen gestern mit 37,4 Grad heißeste Ort im Freistaat. So heiß wie noch an keinem anderen Juni-Tag seit Beginn der Aufzeichnungen vor 40 Jahren. Die Franken-Metropole Nürnberg stellte einen 100-Jahres-Rekord mit 36,7 Grad auf. Einen neuen Juni-Rekord gab es auch in Kösching bei Ingolstadt mit 35,7 Grad.

Wetter in Bayern: Hohe Temperaturunterschiede begünstigen Unwetter

Auf die große Hitze folgt jetzt die große Dusche. Bayern steht eine feuchte und turbulente Woche bevor. Schon am Vormittag sind einzelne Gewitter über den Freistaat hinweggezogen. Vor allem in der Mitte und im Südosten Bayerns krachte es teilweise heftiger. Grund war die Subtropikluft, die jetzt nach und nach von der kälteren Meeresluft aus dem Norden vertrieben wird, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Diese extremen Luftmassengrenzen, im Norden wurden partiell nur 15 Grad erreicht, sind ein Nährboden für Gewitter und Unwetter.

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht davon, dass die Wetterlage in dieser Woche „gefährlich“ wird. Weiter heißt es in seiner Prognose, dass es in Bayern immer wieder zu Gewittern kommen kann. „Neben Platzregen sind die Bedingungen zur Bildung vorn Tornados gegeben. Da ist viel Energie in der Atmosphäre.“ Er rechnet mit einer spannenden, aber auch gefährlichen Wetterwoche.

Wetter in Bayern: Wechsel zwischen Sonne und Gewittern angekündigt

Heute bleibt es noch warm in Bayern mit Werten um die 29 Grad in München und sogar 31 Grad in Landshut. Im Norden des Freistaats gehen die Temperaturen durch die aufziehenden Gewitter und die Meeresluft weiter nach unten. Schweinfurt und Hof kühlen auf 23 Grad ab. In Würzburg werden es nur 24 Grad (alle Werte von wetteronline.de).

Ab Dienstag macht sich Hoch Frido in Deutschland breit. Mit ihm bleibt es vielerorts tagsüber sonnig und warm – Topwerte reichen aber nur noch an 28 Grad heran – es kann aber immer wieder zu Sommergewittern kommen. Bis zum Wochenende kracht es regelmäßig. Ab dann ist die große Hitzewelle auch erst einmal vorbei. (tel)

