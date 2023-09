„Starkregen, Hagel und Sturmböen“: DWD warnt eindringlich – Donnerwetter in München?

Von: Felix Herz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zogen teils heftige Gewitter über den Norden Bayerns. Auch am Mittwoch selbst wird es noch ungemütlich im Freistaat – eine Kaltfront sorgt für Unwetterpotential. © NEWS5 / Merzbach

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es im Norden Bayerns teils heftig gewittert, am heutigen Nachmittag soll es aber nochmal ordentlich krachen.

Update vom 13. September, 11 Uhr: Gewitter-Stress in Bayern: Von der einen Seite laufen die Nachberichte zu den nächtlichen Unwettern ein, von der anderen aktuelle DWD-Warnungen. So sorgte unter anderem ein Unwetter über Schweinfurt in der Nacht für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr – unter anderem wegen durch Blitze verursachten Bränden und vollgelaufener Keller. In Hessen müssen nach den Unwettern sogar Feldbetten für Gestrandete aufgestellt werden.

Die heutigen Gewitter in Bayern betreffend scheint es am Vormittag im äußersten Süden des Freistaates bereits erste Gewitter gegeben haben – zumindest hatte der DWD zwischenzeitlich eine Warnung vor „starkem Gewitter“ herausgegeben. Inzwischen wurde sie wieder aufgehoben. Im Warnlagebericht bleibt der DWD indessen dabei, dass mit dem Schwerpunkt der heutigen Gewitter am Nachmittag zu rechnen ist.

Erstmeldung vom 13. September: München – Nach einer anhaltenden Hochsommerphase Anfang September mit teils mehr als 30 Grad in Bayern, erlebt der Freistaat derzeit einen ordentlichen Wetter-Absturz. So tobten bereits in der Nacht von Dienstag, 12. September, auf Mittwoch, 13. September, heftige Gewitter über dem Norden Bayerns. Damit ist es jedoch noch nicht vorbei. Denn auch am heutigen Mittwochnachmittag soll es nochmal hoch hergehen.

Nicht nur der Freistaat betroffen – Heftigen Starkregen gab und gibt es auch noch in Niedersachsen.

„Kaltfront überquert Bayern“: DWD warnt eindringlich vor unwetterartigen Gewittern – München betroffen

Die Schlecht-Wetter-Phase erreicht am heutigen Mittwoch nochmal einen Höhepunkt, ehe die Temperaturen gen Wochenende wieder in die Höhe klettern. Zuvor müssen die Menschen in Bayern aber nochmal durch heftige Gewitter durch. So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im aktuellen Warnlagebericht vor einer „Kaltfront, die Bayern überquert“.

Damit einher gehen laut den Meteorologen „einzelne starke Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit und Böen um 60 km/h“. Richtig ungemütlich wird es dann am Nachmittag und Abend, dem DWD zufolge vor allem in der Südhälfte, also auch rund um die Landeshauptstadt München herum. Dort sind „unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm, Hagel und Sturmböen um 80 km/h wahrscheinlich“.

Kein Aufatmen in der Nacht: „Heftiger Starkregen“ an den Alpen

Ebenfalls ab dem Nachmittag, sich jedoch bis weit in die Nacht hineinziehend, ist laut DWD bis zum Donnerstag, 14. September, „lokal heftiger Starkregen von 40 bis 60 l/qm in 3 bis 6 Stunden wahrscheinlich“, schreiben die Meteorologen im aktuellen Warnlagebericht.

Immerhin: Spätestens am Freitag, 15. September, klettern die Temperaturen bayernweit wieder auf über 20 Grad – und der Spätsommer zeigt sich pünktlich zum Wiesn-Start in München nochmal von seiner besten Seite.

